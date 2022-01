Grillieren hat immer Saison – Würstchen im Schnee Jetzt einfeuern! Gerade im Winter schmecken Fleisch und Gemüse vom Kohlengrill besonders gut. Titus Arnu

Wintergrillieren hat einen anderen Charakter als das Bräteln im Sommer. Foto: Imago

«Wir werden alle verrückt geboren, manche bleiben es», sagt der Landstreicher Estragon in Samuel Becketts Stück «Warten auf Godot». Als Beckett im Jahr 1937 München besuchte, traf er den Komiker Karl Valentin. Während er dem Schriftsteller sein Sammelsurium präsentierte, hielt Valentin in der einen Hand eine Taschenlampe, in der anderen einen pelzbesetzten Winterzahnstocher.

Beckett beschrieb die bizarre Begegnung später als «crazy» und notierte: «Ich habe viel und voll Trauer gelacht.» Dabei wirkt der legendäre Winterzahnstocher, den man bis heute im Münchner Valentin-Musäum bestaunen kann, gar nicht mal so wunderlich im Vergleich zum Zubehör, das Baumärkte auch hierzulande zum Wintergrillieren anbieten. Manchmal steht man staunend vor den Verkaufsflächen wie weiland Beckett in Valentins Kuriositätenkabinett.

Es reicht offenbar nicht, für das Grillieren bei niedrigen Temperaturen einen guten Gas- oder Holzkohlegrill zu benutzen – der überzeugte Wintergriller (ja, es sind fast ausschliesslich Männer) braucht anscheinend warm gefütterte und hitzebeständige Winter-Grillhandschuhe, dazu eine spezielle Wintergrillschürze im Schneeflockendesign und Wollmützen mit Aufschriften wie «Extremgriller» oder «Ich grill, wann ich will». Damit es einem trotz glühender Kohlen nicht zu kalt wird, kann man neben dem Grill einen speziellen Terrassenofen als zweite Wärmequelle aufstellen. Ausserdem arbeiten Wintergriller gerne mit Warmhalteboxen und Tellerwärmern, damit das Grillgut auf dem Weg vom Rost zum Tisch nicht schockgefroren wird. Rosenkohl in Balsamico-Essig marinieren Braucht man das wirklich? Und warum sollte man überhaupt im Winter draussen grillieren? Gegenfrage aus Sicht des Wintergrillers: Warum nicht? «Im Winter ist allein schon wegen der kürzeren Tage einfach mehr Zeit für Slow Food, für leckere und gesunde Rezepte, die auch mal mehr als zehn Minuten in der Zubereitung dauern dürfen», schreibt der Wintergrill- und Outdoor-Enthusiast Markus Sämmer in seinem Buch «Winter-Cooking». An der sehr frischen Luft ein Steak, Fisch am Stecken, Gemüse oder ein Schmorgericht im Feuertopf zuzubereiten, macht Spass, ist gesund – und verleiht dem Essen dieses unvergleichliche Aroma, das nur durch offenes Feuer und Holzkohlenglut entsteht. Und Weissglut passt auch optisch bestens zu einer weissen Winterlandschaft.

Die Gans mit Marronifüllung kann im Kugelgrill sogar besser gelingen als im Elektrobackofen.

Trotzdem hat das Wintergrillieren einen anderen Charakter als die Sommervariante: Während man im Sommer mit der Bierflasche in der Hand um den Grill herumsteht, geht es im Winter atmosphärisch eher in Richtung Glühwein- oder Marronistand. Viele Märkte waren aufgrund der Pandemie abgesagt, Freunde und Familien treffen sich im Freien an der Feuerschale, die bereits im vergangenen Seuchenwinter angeschafft wurde. Dazu passen heisses Grillgut und selbst gebrauter Punsch ausgezeichnet. Es müssen ja nicht immer Würstchen, Kartoffelsalat und Tomaten mit Mozzarella sein wie beim Sommergrillieren.

Im Herbst und im Winter bieten sich saisonale Gerichte mit Wild, Kohl, Pilzen, Kürbis und Randen an. Rosenkohlmuffel kann man möglicherweise für das Wintergemüse begeistern, wenn man vorgekochten Rosenkohl in Balsamico-Essig und Basilikum mariniert und ihn dann in einem Grillkorb gart, diese Methode gibt ihm ein säuerlich-rauchiges Aroma. Die Gans mit Marronifüllung oder Bratäpfel kann im Kugelgrill genauso gut oder sogar besser gelingen als im Elektrobackofen.

Wenn möglich: Einen Grill mit Deckel

Wintergrillieren ist nicht nur etwas für Hartgesottene und Extrem-Outdoorsportler. Wenn etwas hart gesotten wird, dann höchstens das Grillgut. Wer ein paar Grundregeln beachtet, kann dabei gar nicht so viel falsch machen. Im Winter ist es etwas schwieriger, die richtige Temperatur zu erreichen und sie zu halten, weil die Aussentemperatur mehr als 30 Grad niedriger sein kann als im Sommer. Grills mit Deckel sind auf jeden Fall von Vorteil. Die Hitze muss anders gesteuert werden. Und der Grill braucht ein bisschen mehr Kohlen, um die Temperaturunterschiede auszugleichen. Dasselbe gilt für den Gasgrill: einfach ein wenig mehr aufdrehen.



Aber auch auf dem offenen Feuer lässt es sich im Winter problemlos kochen und braten, zum Beispiel mit einem Dutch Oven. Diesen Topf aus Gusseisen kann man direkt ins offene Feuer oder in die Glut stellen, man kann den Deckel auch zusätzlich mit Kohlen belegen, um rundum Hitze zu erzeugen, etwa für Braten und Schmorgerichte, die eine lange Garzeit benötigen. Mithilfe von Feuerplatten, Gestellen und Ringen, die an Ketten hängen, kann man auch direkt im offenen Feuer grillieren, etwa Schlangenbrot, Gemüse, ganze Fische oder Würste.

Eine finnische Grillkota kann man auch im eigenen Garten aufstellen – was allerdings seinen Preis hat. Foto: Getty Images

Komfortabler und deutlich kuscheliger wird das Wintergrillieren, wenn man sich für einen Trend aus Finnland erwärmen kann. Dort haben Grill- und Saunafreunde ihre Lieblingshobbys kreativ verschmolzen und dafür eine neue Heimstatt konstruiert: die Grillkota. Diese Holzhütten aus massiven Rundbohlen sehen ein bisschen so aus wie Hobbit-Häuschen, haben in der Mitte einen gusseisernen Ofen, einen Rauchabzug, Fenster und Sitzbänke. Der Ofen eignet sich sowohl zum Grillieren und Teekochen als auch zum Beheizen der Hütte.

Wer will, kann sich für ungefähr zehntausend Franken eine «Kombi-Kota» in den Garten stellen, die sechseckige Hütte ist Sauna und Grill in einem. Dazu passend gibt es übrigens auch Hunde-Kotas – ohne Feuerstelle, denn das Haustier sollte möglichst nicht grilliert werden.

