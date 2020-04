Metzgerei in Illnau-Effretikon – Würste erneut ausgezeichnet Unter anderem mit neuen Rezepten erhält die Metzgerei Buffoni erneut Bestnoten von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. Nicole Döbeli

Die Geschwister Manuela und Enrico Buffoni in ihrer Metzgerei. Foto: PD

Fünf Würste hätten sie zum Test an die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft gesandt und fünfmal die Bestnote erreicht, teilt die Metzgerei Buffoni aus Illnau-Effretikon mit. «Das hat mich extrem gefreut, zumal wir bei den Bratwürsten neue Rezepturen eingeführt haben», sagt Geschäftsleiter Enrico Buffoni. Die diesjährigen Goldmedaillen gehen an Kalbsbratwurst, Schwingerwurst mit Käse, Füürtüfeli, Engadiner und an die Caprese- Bratwurst mit getrockneten Tomaten und Mozzarella.