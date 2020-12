Bezirksgericht Andelfingen – Wüste Beschimpfungen gegen Verwaltungsangestellte Mehrfach hat ein Weinländer eine ehemalige Verwaltungsangestellte beschimpft. Dafür wird er mit 300 Franken Busse und einer bedingten Geldstrafe bestraft – und muss auch die restlichen Kosten tragen. Eva Wanner

Ein 62-Jähriger wurde zu einer Busse verurteilt, weil er eine ehemalige Verwaltungsangestellte mehrfach beschimpft hat. Foto: Madeleine Schoder

Diese beiden sind sich schon mehrmals begegnet. Bisher aber meist auf einer Gemeindeverwaltung im Bezirk Andelfingen, am Freitag hingegen am Bezirksgericht. Die Privatklägerin ist eine ehemalige Verwaltungsangestellte der Region.

Den heute 62-Jährigen hat sie angezeigt, weil er sie beschimpft hat. «Er ging mich mehrmals auf der Verwaltung an, nun will ich etwas dagegen machen. Ich will nicht, dass solch ein Verhalten Schule macht», sagte sie. Der Vorfall, den sie zur Anzeige brachte, ereignete sich im privaten Umfeld, hatte aber mit Beruflichem zu tun. Diese Zeitung berichtete bereits darüber, wie eine Gemeinde im Fall von Drohungen vorgehen kann.