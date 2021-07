Euro 2021 Final: Italien vs. England - Wüste Szenen in London und die Aufstellungen: alles rund um den EM-Final

Vor dem Spiel

Hallo und herzlich willkommen zum EM-Final 2021! Der Fussball kommt also wieder nach Hause. Nach 55 Jahren besucht er Mama, sein Mutterland, mal wieder. Gross ist er geworden, dieser einst kleine Racker. Und ziemlich fett. Und, wem wollen wir was vormachen, auch ziemlich arrogant. Aber es ist immer noch der Fussball und sein Mutterland liebt ihn. Nun kommt er also wieder nach Hause – aber nicht alleine. Er hat Besuch mitgebracht. Italien. Und verdammt, ist das attraktiv. So selbstbewusst, mutig, frech. Das mag der Fussball, natürlich, wer nicht? Für dieses Italien hat der Fussball sogar die im Halbfinal nahezu unwiderstehlichen Spanier abserviert. Klar, dass sich die Mama da Sorgen macht: bleibt der Fussball daheim? Oder brennt er mit diesem aufregenden Italien durch? Sei’s drum, geniessen wir doch alle jetzt zuerst die schönste Heimkehr seit «Findet Nemo» und singen inbrünstig die legendäre Fussball-Hymne «Football is coming home». Und fragen uns doch ganz leise: «But is it staying?»