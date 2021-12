Knatsch in Wädenswil – Wütende Zürcher Winzer rebellieren gegen Weinbauzentrum Seit 2018 betreibt eine Aktiengesellschaft das einst weltbekannte Wädenswiler Weinbauzentrum – zu einem grossen Teil finanziert von Winzern. Nun drehen diese den Geldhahn zu. Corsin Zander

Dunkle Wolken über dem Weinbauzentrum mitten in Wädenswil am Zürichsee: Hier tobt ein Kampf um Geld, Konkurrenz, Einfluss und Macht. Foto: Sabina Bobst

Deutschschweizer Weinbauern sind in Aufruhr. Es geht um Geld, um Hunderttausende von Franken, die Winzer in den vergangenen Jahren in das Weinbauzentrum in Wädenswil gesteckt haben. «Und was haben wir davon? Wir haben geholfen, eine Weinmarke mitaufzubauen, die unseren Wein verdrängt!», schimpft ein Winzer. Er möchte anonym bleiben. Die Szene ist klein. Viele haben persönliche Beziehungen zueinander, möchten keine Nestbeschmutzer sein.

Es ist gerade etwas schwierig unter den Zürcher Weinbauern. Aus über zwei Dutzend Gesprächen zeichnet sich ein Bild eines Kampfs um Geld, Konkurrenz, Einfluss, Macht, Rampenlicht und zum Teil persönliche Animositäten.