Ich bin die letzten drei Nächte spät ins Bett gegangen. Ich hab sie damit zugebracht, ein jüngst erstandenes Secondhand-Musikgerät wieder flottzumachen. Jetzt funktioniert es noch weniger als zu Beginn. Ich glaub das liegt daran, dass ich zu technischen Apparaturen ein mehr poetisches als wirklich technisches Verhältnis habe.

Würden Sie mich zum Beispiel fragen, wie ein Kühlschrank funktioniert, dann finge ich wohl von einem Flugzeugpropeller zu erzählen an, der sich hinter der Kühlschrankrückwand dreht und dabei von einem grossen Eisblock feinste Schnitzelchen schabt, die er dann oben ins Gefrierfach hineinwirbelt. Womit auch erklärt ist, warum sich in ebenjenem Gefrierfach immer so ein laufend wachsender Schneehaufen drin befindet. Ich ahne zwar, dass ein Kühlschrank in Wahrheit wohl nicht ganz genau so funktioniert. Aber Sie müssen zugeben: Meine Theorie ist, wenn auch physikalisch nicht in allen Punkten korrekt, so doch sehr malerisch.

Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich seit frühester Jugend immer zu viele Comics gelesen und dafür im Unterricht jeweils zu wenig aufgepasst habe, dass ich mir nun bis heute wie Professor Bienlein oder Daniel Düsentrieb vorkomme, wenn ich einen Schraubenzieher in die Hand nehme und mich dabei auch so geschickt anstelle wie jene. In den Comics der Serie «Clever und Smart» werden Kabel jeweils so verbunden, dass man sie einfach zusammenknotet, und genau so würde ich es auch machen.

Als magische Phase bezeichnet man in der Kindesentwicklung bekanntlich jene Zeit zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr, in der man hinter allem, was passiert, schiere Zauberei vermutet. Ich glaub, ich bin da auch mit 45 Jahren noch nicht raus, und so stelle ich mir beim Anschalten des Kochherds vor, da werde jetzt unter der Glaskeramikplatte aus einem sich drehenden Rohr grad eine Spirale aus Lava hingegossen (darum sieht man es schliesslich auch so schön glühen).

Und die Leuchtröhre an der Küchendecke ist eigentlich genau dasselbe wie die Laserschwerter aus «Star Wars» – einfach ohne Griff. Und da soll sich noch mal jemand wundern, wenn ich nächtens einen Audioverstärker mit 3 Ästen, 10 Reissnägeln und 120 Meter Klebeband zu reparieren versuche.

