Sweet Home: Feines für die freien Tage – Wunderbare Sonntagsfeste Die Festtage rücken näher. Stimmen Sie sich am Wochenende bereits darauf ein und kochen Sie etwas Festliches. Marianne Kohler Nizamuddin

Das Wochenende beginnt am Donnerstag. Auch wenn momentan das Ausgehen nicht im Zentrum des Lebens steht, können wir uns trotzdem schon heute auf die freien Tage freuen. Dazu gehören ausgiebiges Einkaufen, kochen mit Herz und viel Zeit für alles Mögliche. Sie können bereits mit dem Planen beginnen, denn die Geschäfte füllen sich jeweils am Donnerstag mit einem besonders reichen Angebot. Diese Gerichte sind typische Sonntagsmahlzeiten – aber da wir eh hauptsächlich daheim sind, kann der Sonntag ja schon am Samstag beginnen. Foto über: Cheeta is the new black