Medikamente gegen Covid-19 – Wundermittel gegen Corona oder nur billiges Wurmmittel? Impfgegner und einige Länder schwören auf Ivermectin. Nun stellt sich heraus: Die grösste Studie zur Wirksamkeit des Mittels war höchstwahrscheinlich gefälscht. Nik Walter

Vor allem unter Impfgegnern ist das Entwurmungsmittel Ivermectin hoch im Kurs zur Bekämpfung von Covid-19 – auch wenn belastbare Studiendaten fehlen. Foto: Alamy

Das Medikament gilt als grosser Hoffnungsträger im Kampf gegen Covid-19 – genau genommen: vor allem in impfkritischen Kreisen und in gewissen Ländern. Gemeint ist das billige Entwurmungsmittel Ivermectin. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt zwar, das Mittel nur im Rahmen von Studien einzusetzen, doch dies kümmert diverse Länder nicht gross. In der Slowakei, Teilen von Indien, Zimbabwe, Südafrika sowie in diversen Ländern Südamerikas ist Ivermectin für die Behandlung und Prävention von Corona-Erkrankungen zugelassen. In diesen und anderen Ländern wird das Mittel denn auch millionenfach zur Prävention oder Behandlung von Covid-19 geschluckt.

Ob Ivermectin wirklich etwas nützt, ist allerdings unwahrscheinlich oder zumindest höchst umstritten. Ein paar wenige Studien fanden einen Effekt, andere wiederum nicht. Insgesamt ist die Studienlage derzeit dünn und so wenig aussagekräftig, dass selbst die Cochrane Collaboration, ein globales Netzwerk von Wissenschaftlern und Ärzten, das Studien nach evidenzbasierten Kriterien analysiert, ratlos ist: «Wir wissen nicht, ob Ivermectin zu weniger oder mehr Todesfällen führt. Wir wissen auch nicht, ob Ivermectin den Zustand der Patienten im Spital verbessert oder verschlechtert», schreiben die Cochrane-Forscher in einer Übersichtsarbeit , in der sie alle bisherigen Studien zum Thema Ivermectin und Covid-19 analysierten.

Bewährtes Entwurmungsmittel: Eine Krankenschwester verabreicht in Kouadioa-Allaikro (Elfenbeinküste) Ivermectin-Tabletten. Das Mittel schützt gegen den Fadenwurm, der die Flussblindheit auslösen kann. Foto: AFP

Keine Frage: Ivermectin ist als Entwurmungsmittel äusserst wirksam. Es wird seit über 30 Jahren weltweit eingesetzt gegen Fadenwürmer und andere Parasiten – und zwar nicht nur beim Menschen, sondern auch in der Tiermedizin. Und für die Entdeckung des Wirkstoffes gab es 2015 sogar den Nobelpreis für Medizin. Aber eben: Bei Covid-19 gibt es keine wirklich belastbaren Studienergebnisse, die auf eine allfällige Wirksamkeit hindeuten würden. Selbst der Hersteller Merck rät von einem Einsatz ab.

Kommt dazu: Mehrere Studien zu Ivermectin und Corona stehen unter dem Verdacht, gefälschte oder gar frei erfundene Daten verwendet zu haben. Das Hauptaugenmerk gilt dabei der bislang grössten Untersuchung zu diesem Thema: einem klinischen Versuch aus Ägypten. Eine erste, noch nicht von Fachexperten begutachtete Version dieser Studie wurde im November 2020 auf einem sogenannten Preprint-Server publiziert; sie bescheinigte Ivermectin eine starke Wirkung gegen Covid-19, unter anderem eine Reduktion der Sterblichkeit um 90 Prozent. Das klingt schon fast nach einer wissenschaftlichen Sensation.

Die ganze Einleitung zur ägyptischen Studie ist abgeschrieben

Kein Wunder, galt die ägyptische Studie für Ivermectin-Anhänger als Kronzeuge für die Wirksamkeit des Mittels gegen Corona – aber auch für alle jene Ärzte, die das Wurmmittel verschrieben. Und in den paar Übersichtsarbeiten oder Metaanalysen zur Frage nach der Wirkung von Ivermectin sorgte diese eine Studie, allein wegen ihrer Grösse, praktisch im Alleingang dafür, dass in der Gesamtschau aller analysierten Studien Ivermectin tatsächlich gegen Covid zu wirken scheint. (Die erwähnte Cochrane-Metaanalyse hat die ägyptische Studie allerdings nicht berücksichtigt.)

Erst als der britische Biomedizinstudent Jack Lawrence ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung bemerkte, dass praktisch das ganze Einleitungskapitel der ägyptischen Studie aus dem Internet und anderen Studien abgeschrieben wurde und dies auf seiner Website Grftr.news publik machte , kamen Zweifel auf. Die plagiarisierten Abschnitte wurden dabei nicht immer wortwörtlich übernommen, sondern die Autoren änderten einfach einzelne Wörter ab, so wie dies unbedarfte Studierende teilweise auch machen, wenn sie abschreiben. An einer Stelle machten die Autoren sogar aus «Severe Acute Respiratory Syndrome» (Sars) ein «Extreme Intense Respiratory Syndrome». Darüber können eigentlich selbst Laien nur schmunzeln.

Die Studie wurde aufgrund der Vorwürfe zurückgezogen

Die Recherchen von Jack Lawrence riefen andere Wissenschaftler auf den Plan, allen voran den australischen Epidemiologen Gideon Meyerowitz-Katz. Nach eingehender Analyse der Originaldaten, welche die Forscher im Dezember mit der dritten Version ihrer Publikation ebenfalls veröffentlichten, spekuliert Meyerowitz-Katz sogar , ob nicht die ganze Studie oder zumindest Teile davon frei erfunden seien.

Die von Lawrence, Meyerowitz-Katz und anderen Wissenschaftlern aufgedeckten Verfehlungen respektive Unstimmigkeiten in der Studie sind teilweise tatsächlich erstaunlich:

In der Studie schreiben die Autoren, 4 von 100 Patienten in der Vergleichsgruppe seien gestorben. Gemäss den Originaldaten starb aber kein einziger Patient in der Vergleichsgruppe.

Die Daten einzelner Patienten wurden teilweise kopiert und bei anderen Patienten wieder und mehrfach verwendet.

Vier verstorbene Patienten hatten praktisch identische Daten: Alle Männer, alle 52 Jahre alt, alle litten an Durchfall, alle hatten die gleichen Hämoglobinwerte, alle wurden am 22. Mai diagnostiziert, und alle starben am 29. Mai.

In einer Spalte einer Tabelle mit den Ferritinwerten mit mindestens 250 Einträgen zu verschiedenen Patienten enden nur zwei oder drei Werte mit einer «3». Die Wahrscheinlichkeit dafür sei eins zu fünf Milliarden, schreibt Lawrence.

Die Studienautoren schreiben, sie hätten für ihre Untersuchung das Einverständnis der Ethikkommission eingeholt und den klinischen Versuch am 8. Juni 2020 begonnen. Gemäss den Originaldaten rekrutierten und behandelten sie einige Patienten aber schon vor diesem Datum. Und fast die Hälfte der verstorbenen Patienten starb ebenfalls schon vor dem 8. Juni.

Kaum wurden diese (und noch weitere) Vorwürfe publik, entfernte die Plattform «Research Square» , auf welcher die Studie publiziert wurde, die umstrittene Publikation von der Website.

Sollte sich bestätigen, dass die ägyptische Studie gefälscht oder gar erfunden ist, dann bricht auch die gesamte Evidenz, dass Ivermectin gegen Corona wirkt, in sich zusammen. Denn wenn man diese Studie von den erwähnten Metaanalysen ausschliesst, finden sich keine Hinweise mehr dafür, dass Ivermectin hilft bei einer Corona-Erkrankung.

Mitarbeitende der lokalen Gesundheitsbehörde in Quezon City (Philippinen) bereiten Ivermectin-Kapseln für die Verteilung an die Bevölkerung vor. Foto: EPA

Damit ist der Fall allerdings noch nicht definitiv erledigt. Mit den vorliegenden Daten ist es wegen der methodischen Schwäche der einzelnen Studien und der geringen Anzahl an Probanden schlicht nicht möglich, einen Schluss zu ziehen. Es bleibt weiterhin möglich, dass Ivermectin wirkt gegen Corona – wenn auch ziemlich sicher nicht sehr stark –, es kann aber auch sein, dass das Mittel tatsächlich wirkungslos ist. Derzeit laufen drei grosse, rigorose Patientenstudien, welche diese Frage endgültig klären sollen. Von einer, dem Together Trial, liegen provisorische Resultate vor. Diese deuten nicht darauf hin, dass Ivermectin den Verlauf einer Covid-Erkrankung positiv beeinflussen kann (siehe Kasten).

Dass es überhaupt zu dem Hype um Ivermectin gekommen ist, hat mit einer Laborstudie aus dem Frühjahr 2020 zu tun. Damals testeten australische Forscher mit Sars-CoV-2 infizierte Zellen von Affen mit Ivermectin, allerdings mit einer 10-fach höheren Dosis, als das Mittel gegen Parasiten eingesetzt wird. Und tatsächlich: 48 Stunden nach der Behandlung war das Virus in den Zellen kaum mehr nachweisbar.

Seither gilt das Wurmmittel in gewissen Kreisen als Wundermittel gegen Corona – auch wenn die Datenlage aus klinischen Versuchen klar dagegen spricht. Es sind einerseits Menschen in armen Ländern, in denen das Medikament häufig gegen Würmer eingesetzt wird, sowie Impfskeptiker vor allem in den USA und Grossbritannien, die allen Fakten zum Trotz auf Ivermectin schwören. In Grossbritannien gibt es sogar einen organisierten Schwarzmarkt für die Tiermedizinversion von Ivermectin, wie das Magazin «New Scientist» berichtet . Ob die Aufdeckung der Verfehlungen bei der ägyptischen Studie an dieser Begeisterung etwas ändert, ist unklar.

In der Schweiz ist Ivermectin zur Behandlung von Parasiten übrigens nicht zugelassen. Der Wirkstoff darf hierzulande einzig als Salbe zur Behandlung der Hautkrankheit Rosazea verkauft werden.

