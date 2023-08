Verfahren der Zürcher Staatsanwaltschaft – Gemeinsamer Einsatz der Zürcher und Solothurner Polizei in Olten Die beiden Korps haben ein Haus in der Stadt des Kantons Solothurn durchsucht. Der Einsatz ist auf Geheiss der Zürcher Polizei durchgeführt worden.

Unter der Leitung der Kantonspolizei Zürich gab es am Freitag einen grösseren Polizeieinsatz in Olten. (Symbolbild) Foto: Walter Bieri (Keystone/Symbolbild)

Im Gewerbequartier bei der Haslistrasse in Olten SO fand am Freitag ein gemeinsamer Einsatz der Kantonspolizei Zürich und Solothurn stattgefunden. Der Einsatz basierte auf einem von den Zürcher Strafverfolgungsbehörden geführten Verfahren wegen eines möglichen Deliktes gegen die Freiheit.

Das teilte die Kantonspolizei Zürich nach Ende des Einsatzes auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sowie dieser Redaktion mit. Gemäss Angaben der Kantonspolizei Solothurn leitete die Kantonspolizei Zürich den Einsatz. Weitere Angaben machten die Polizeikorps nicht.

SDA/tif/fal

