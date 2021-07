Kunst in Winterthur – Wurst und Bier statt Muscheln und Chardonnay Exklusiv und unbekannt – das ist das Image des Galerievereins. Jetzt soll sich das ändern. Mit der Lancierung eines Kunstpreises. Adrian Mebold

«Wir übernehmen das»: Kaspar Geiser möchte mit dem neuen Preis auch Werbung machen. Foto: PD

Exklusivität, das mag ja noch knapp gehen; aber nicht einmal als Gerücht zu existieren, das tut weh. Der Galerieverein leidet deswegen. Immerhin tut er Gutes. Er erfüllt nämlich dem Kunstmuseum seine Sonderwünsche, wie eben jüngst an der Generalversammlung, als ein Video von David Claerbout und zehn Zeichnungen für die Sammlung des Kunstvereins erworben wurden. Für rund 100’000 Franken und ohne dass diese Geste in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Den Kunstverein kennt man in der Kunstszene noch knapp. Diese Institution ist zuständig für den Betrieb des Museums beim Stadthaus, des Reinhart am Stadtgarten und der Villa Flora. Zu zwei Dritteln wird dieser 173-jährige Verein durch den Kanton Zürich (1’200’000 Franken) und die Stadt Winterthur (1’121’000 Franken) subventioniert. Den Rest erbringen die rund 1780 Mitglieder, Gönner und Sponsoren. Paare zahlen 120 Franken pro Jahr und geniessen freien Eintritt nicht nur in den Winterthurer Museen. Der Galerieverein ist mit seinen rund 280 Mitgliedern nicht nur kleiner, sondern auch teurer. Paare sind hier für 820 Franken dabei.