Ukraine-Krieg – Wut, Verunsicherung: Demonstration in Winterthur gegen den Krieg Mehrere Hundert Menschen kamen am Sonntagnachmittag auf den Winterthurer Neumarkt, um gegen den russischen Angriff auf die Ukraine zu protestieren. Markus Brupbacher

Viele Menschen kamen am Sonntagnachmittag auf den Neumarkt in der Winterthurer Altstadt, um gegen die russische Invasion in die Ukraine zu demonstrieren. Foto: Enzo Lopardo

Es ist halb drei Uhr am Sonntagnachmittag auf dem Winterthurer Neumarkt. Mattea Meyer ruft am Mikrofon zu einer Schweigeminute auf. Mehrere Privatpersonen hätten die Mahnwache zum Ukraine-Krieg organisiert, hatte sie am Freitag gesagt. Auch sie beteilige sich privat und nicht in ihrer Funktion als Co-Präsidentin der SP Schweiz. Was die mehreren Hundert Menschen auf dem gut gefüllten Platz in der Altstadt in dem Moment noch nicht wissen: Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt.

Mehr Demonstration denn Mahnwache