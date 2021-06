Die Schweizer Noten zum Frankreich-Spiel – Xhaka zeigt es allen – und Elvedi lässt Mbappé nicht in die Disco Sechs, sechs, sechs – beim Wunder von Bukarest hagelt es die Bestnote. Die Einzelkritiken zum Schweizer Sieg gegen Frankreich. Florian Raz

Yann Sommer – Note 6

Geht voran: Yann Sommer (Nr. 1). Foto: Daniel Mihailescu (Keystone)

Er kann das ja, hat alle Spielchen drauf, alle Tricks, mit denen er den Stürmern auf die Nerven gehen kann. Gegen Luzern hat er mal beim entscheidenden Elfmeter dem Gegner die Zunge rausgestreckt. Gegen Frankreich reicht ein kurzer Fingerzeig. «Ich hüpfe dann übrigens nach links», zeigt er Kylian Mbappé an. Und tut dann genau das Gegenteil. Weil in der Liebe und im Fussball scheinbar wirklich alles erlaubt ist. Mbappé schiesst, Sommer liegt in der Luft, der Ball könnte über ihn hinweg fliegen, käme da nicht die linke Pranke nach oben geschnellt. Ebenso wichtig: Unten, da trifft die linke Ferse noch rund 2,3 Millimeter der Linie, sonst wäre die schöne Parade ja futsch. Es ist die letzte Aktion des Spiels, in dem er zuvor alles gehalten hat, was man auf diesem Niveau überhaupt halten kann.

