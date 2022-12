Interview mit chinesischer Ökonomin – «Xi kann die Bevölkerung nicht mehr wie brave Hunde behandeln» Die in Europa lebende chinesische Ökonomin erzählt von Spionen in ihren Wechat-Gruppen, von hungernden Menschen im Lockdown und davon, wie ihre bislang regierungstreuen Bekannten in China plötzlich das eigene System hinterfragen. Erich Bürgler

Ein Mann hält in Peking ein leeres weisses Blatt Papier in die Höhe. Es ist das Symbol bei den Protesten gegen die Regierung, die sich im ganzen Land ausbreiten. Foto: Hector Retamal (AFP)

Die Ökonomin Zhang Hua wuchs in China auf und studierte dort, bevor sie in den deutschsprachigen Raum auswanderte. Sie verfügt über ein breites Netzwerk bestehend aus chinesischen Wirtschaftsvertretern mit internationaler Ausrichtung. Hua pflegt auch viele Kontakte mit europäischen Führungskräften globaler Unternehmen. Sie hat zahlreiche Verwandte und Bekannte in China, die sie durch ihre Äusserungen nicht in Gefahr bringen will. Wir verwenden deshalb ein Pseudonym. Ihr richtiger Name ist der Redaktion bekannt.