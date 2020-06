Pausenfazit

0:0 so lautet der Spielstand zwischen Genf und YB nach 45 Minuten im Stade de Genève. Beide Mannschaften starten etwas verhalten in die Partie und nehmen erst mit der Zeit Fahrt auf. Höhepunkt dieser ersten Halbzeit bildet der Pfostenschuss von Berns Nsame in der 32 Minute. Nur wenig später musste ebendieser Nsame dann aber im eigenen Strafraum auf der Linie klären nach einem Genfer Eckball.

Der Spielstand geht aufgrund des ausgeglichenen Spiels in Ordnung so. Je näher die Pause kam, desto spielbestimmender wurde YB zwar. Abgesehen vom Pfostenschuss resultierten aber keine Grosschancen mehr für die Berner. Zu solide spielt die Genfer Abwehr bis anhin. Die Grenats legen bisher also einen überzeugenden Auftritt hin.