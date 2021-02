Auslosung Europa League – YB trifft im Achtelfinal auf Ajax Ein hartes Los: Der letzte Schweizer Vertreter im Europacup spielt mit einem namhaften Gegner. um den Viertelfinal-Einzug der Europa League.

Bereitmachen für den Achtelfinal: YB-Trainer Gerardo Seoane. Foto: Peter Schneider

Nach dem Ausrufezeichen gegen Bayer Leverkusen stehen die Young Boys erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Achtelfinal der Europa League. Und für diese Affiche loste Glücksfee Hakan Yakin den Bernern einen namhaften Gegner zu: Ajax Amsterdam. Das Hinspiel findet am 11. März in Amsterdam statt, das Rückspiel eine Woche später im Wankdorf.

Ajax blickt auf eine glorreiche Geschichte zurück – auch wenn die ganz grossen Tage schon etwas entrückt sind. In dien Siebzigern gewann Ajax drei Jahre in Serie den Europapokal der Landesmeister, 1995 holte der niederländische Rekordmeister mit der Champions League zum vierten Mal der wichtigste Clubwettbewerb Europas.

Zuletzt hatte Ajax zwar etwas an Glanz eingebüsst, vor zwei Jahren verpasste der frühere Gigant den Champions-League-Final jedoch nur knapp. Aktuell führt Ajax die Tabelle der holländischen Liga mit sechs Punkten Vorsprung vor PSV Eindhoven an, dazu haben die Amsterdamer ein Spiel weniger ausgetragen. Im Sechzehntelfinal der Europa League eliminierte Ajax Frankreichs aktuellen Tabellenführer Lille.

Die spektakulärste Paarung im Europa-League-Achtelfinal dürfte Milan gegen Manchester United sein. Granit Xhaka trifft mit Arsenal zudem auf Olympiakos Piräus, Cedric Itten mit den Glasgow Rangers auf Slavia Prag und Dinamo Zagreb (mit Mario Gavranovic) auf José Mourinhos Tottenham.

fas