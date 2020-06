Halbzeitbeginn

Halbzeit in Bern. In den Schlussminuten der ersten Halbzeit machen die Berner bereits alles klar. Xamax hat YB scheinbar nichts mehr entgegenzusetzen. Jeder Ball der Hauptstädter findet den Ball ins Xamax-Tor. Da kommt den Neuenburgern die Pause gerade recht. Sie müssen sich unbedingt sammeln und in der Verteidigung ein Mittel gegen die YB-Vorstösse finden.