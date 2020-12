23. Minute

Erste grosse Chance für YB! Siebatcheu bekommt den Ball an der Grundlinie und zieht den Pass sofort in die Mitte. Da schlittert Fassnacht nur ganz knapp am Ball vorbei, wenige Meter vor dem Tor. Der Linienrichter entscheidet zwar auf Abseits, aber ich bin nicht sicher, ob das vom VAR nicht gekippt worden wäre.