Gestorben – «Yéké yéké»-Sänger Mory Kanté ist tot Der internationale Durchbruch gelang dem Sänger aus Guinea 1988 mit seinem Ohrwurm «Yéké yéké».

Mory Kanté anlässlich eines Konzertes auf der Arteplage der Expo.02 in Biel BE. (Archivbild) KEYSTONE/YOSHIKO KUSANO

Der mit seinem Erfolgshit «Yéké yéké» international bekanntgewordene westafrikanische Sänger Mory Kanté ist tot. Der Generalsekretär des Kulturministeriums seiner Heimat Guinea, Fodéba Isto, bestätigte den Tod des Musikers. Kanté starb demnach im Alter von 70 Jahren am Freitag in einem Krankenhaus in Guinea.

Der im Südosten des Landes geborene Musiker hatte seine ersten musikalischen Erfolge mit der Rail Band of Bamako und war früh schon von seinem berühmten Musiker-Kollegen Salif Kéita inspiriert worden. Kanté ging Anfang der 80er Jahre nach Frankreich und feierte dort bei Auftritten erste Erfolge. Der internationale Durchbruch gelang ihm 1988 mit seinem Ohrwurm «Yéké yéké», der die Klänge seiner Heimat weltweit bekannt machte.

( SDA )