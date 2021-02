Heimsieg im Frauen-Handball – Yellow fängt sich wieder auf Mit dem 31:28 über Herzogenbuchsee gelingt den Handballerinnen aus Winterthur der dritte Saisonsieg in der Premium League. Trotz elf Toren Vorsprung wurde es nochmals eng. red

Mit vereinten Kräften wehrte sich Yellow gegen den Tabellennachbarn Herzogenbuchsee. Deuring Photography

Im zweitletzten Match der Hauptrunde haben sich die Winterthurerinnen gegen ein Team durchgesetzt, das in ihrer Reichweite liegen sollte. Dadurch kamen sie in der Tabelle bis auf einen Punkt an Herzogenbuchsee heran. Nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen gegen besser klassierte Gegnerinnen haben sie sich mit diesem Heimsieg wieder etwas aufgefangen.

Nach einer Aufwärmphase begann Yellow druckvoller zu spielen. Überzeugen konnte in diesen Minuten vor allem Mina Vasic, die den Ball entweder selbst ins Tor setzte oder den Mitspielerinnen den Weg ebnete. Trotz dieses Aufschwungs verlief die erste Halbzeit weiterhin ausgeglichen. Daran waren die Winterthurerinnen auch selbst schuld, weil sie die einfachen Treffer nicht machten, sondern an der Torhüterin scheiterten oder den Ball gleich am Tor vorbei warfen.

Yellow - Herzogenbuchsee 31:28 (14:12) Infos einblenden Eulachhalle 2B. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Yellow, 3-mal 2 gegen Herzogenbuchsee. – Yellow: Fischbacher (2 Paraden), Mützenberg (8 Paraden): Fabienne Albrecht (1), Stefanie Albrecht (1), Bölsterli (1), Grozdanovska (10), Hostettler (2), Husmann (1), Mössner (1), Müller (2), Rusert (3), Vasic (6), Von Arx (1), Vukotic (1), Wegmüller (1).

In den ersten vier Minuten nach der Pause erhöhten die Winterthurerinnen von 14:12 auf 19:12. Dank einer starken Deckung und einer schnellen zweiten Welle konnten sie bis auf elf Tore davonziehen: In der 44. Minute führten sie 26:15.

Anschliessend liessen sie sich aus dem Konzept bringen und erzielten während zwölf Minuten nur noch einen Treffer. Zudem gab es Absprachefehler in der Deckung, wodurch Lücken entstanden, welche die Gäste ausnützen konnten. Das alles führte dazu, dass Yellow in der 56. Minute nur noch 27:25 vorne lag. Man hatte sich das Spiel durch die vielen technischen Fehler und verworfenen Bälle erschwert.

Trotzdem liessen sich die Winterthurerinnen nicht vom Sieg abbringen, sondern steigerten sich wieder. Das vorentscheidende Tor gelang Jessica Mössner in der 58. Minute, als sie nach einem verschossenen Siebenmeter von Topskorerin Simona Grozdanovska den Abpraller zum 29:26 versenkte. Das Spiel endete nach einer etwas heiklen Schlussphase mit einem verdienten Heimsieg.