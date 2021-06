Frauenhandball in Winterthur – Yellow professionalisiert den Juniorinnenhandball Fabian Schäfli wird Nachwuchskoordinator bei Yellow Winterthur. Damit will Yellow die Juniorinnenarbeit auf ein neues Niveau heben. Gregory von Ballmoos

Fabian Schäfli wird Nachwuchskoordinator bei Yellow Winterthur. Foto: Deuring Photography

«Es ist ein Sprung ins kalte Wasser», sagt die Präsidentin von Yellow Winterthur, Leandra Kellerhals. Der Verein engagiert seinen ehemaligen NLA-Trainer Fabian Schäfli als Nachwuchschef. Schäfli, der erst diesen Januar als Yellow-Trainer geschasst wurde, wird in einem 70-Prozent-Pensum angestellt – er soll eine ähnliche Funktion wie Valentin Bay bei den Junioren von Pfadi übernehmen. Für Yellow ist eine Anstellung in diesem Pensum Neuland. Zwar spielen die Winterthurer Handballerinnen seit Jahren in der höchsten Liga, der SPL 1, doch im Nachwuchs harzt es.

