Handball-Playoff – Yellow schnuppert an einer Überraschung Die Handballerinnen von Yellow Winterthur ziehen im ersten Match des Playoff-Halbfinals gegen Brühl St. Gallen 28:32 den Kürzeren. Sie waren lange nahe dran. Urs Stanger

Trainer Oliver Roth und seine Yellow-Handballerinnen spielen am kommenden Mittwoch in der Axa-Arena im zweiten Spiel des Playoff-Halbfinals gegen das Saisonende. Foto: Deuring Photography

Als Simona Grozdanovska Yellow auf 26:27 und 27:28 heranbrachte, schien in St. Gallen plötzlich wieder alles möglich zu sein. Die Winterthurerinnen, die zuvor alle fünf Saisonspiele gegen Brühl klar verloren hatten und in diesem ersten Playoffmatch der Clubgeschichte nie in Führung gelegen waren, witterten ihre Chance. Doch viel mehr, als an der Überraschung zu schnuppern, lag dann doch nicht drin.

Denn ab dem 27:28 viereinhalb Minuten vor Schluss gelang ihnen nicht mehr viel, weder im Angriff noch in der Abwehr. «Wir machten ein, zwei Fehler zu viel. In solchen Spielen macht das den Unterschied», sagte Yellow-Trainer Oliver Roth. Brühl dagegen leistete sich keine weiteren Ausrutscher und gewann die Schlusssequenz 4:1

«Wir haben sie gefordert und uns nie abschütteln lassen.» Yellow-Trainer Oliver Roth

Das wars. Spiel 1 der Best-of-3-Halbfinalserie endete so, wie man es erwarten musste: mit einem Sieg der Favoritinnen, die wie Roth meinte, «nicht umsonst, die Nummer 1 sind». Die St. Gallerinnen, Rekordmeisterinnen und Siegerinnen der Finalrunde, konnten sich auf ihre Nationalspielerinnen mit Jahrgang 2003 verlassen: auf Spielmacherin Laurentia Wolff (11 Tore), Kreisläuferin Tabea Schmid (8), die ihre noch sehr junge Karriere in Dänemark fortsetzen wird, und Linkshänderin Malin Altherr (6).

Playoff Infos einblenden Halbfinals (Best of 3): Brühl St. Gallen – Yellow Winterthur 32:28 (17:13), Stand 1:0. Spiel 2 am Mittwoch, 19 Uhr, in der Axa-Arena. – Spono Eagles Nottwil – Herzogenbuchsee 28:22, 1:0.

Gut gewehrt und doch verloren

Die Winterthurerinnen wehrten sich gut. «Wir haben sie gefordert», betonte Oliver Roth. «Wir haben uns nie abschütteln lassen und eine super Moral gezeigt.» Torhüterin Anja Rossignoli war mit 13 Paraden die beste Torhüterin in der Halle. Vorne überzeugten mit ausgezeichneten Wurfquoten die Aufbauerinnen Mina Vasic (8 Tore, davon die ersten 6 ohne Fehlwurf) und Simona Grozdanovska (7), die erst in der zweiten Hälfte zum Einsatz kam, sowie Linksaussen Jennifer Murer, die elf Minuten vor Schluss allerdings mit einer Rippenverletzung vom Feld musste. Was bei Yellow nicht passte, waren die vielen technischen Fehler. Und: «Im Angriff hatten wir zu wenig Fluss», erklärte Roth. «Fürs zweite Spiel müssen wir ein paar Kleinigkeiten abstellen.»

Yellow lieferte an diesem Samstagabend seinen besten Saisonmatch gegen Brühl. Am Ende jedoch blieb nur die sechste Niederlage im sechsten Treffen. «Schade, wir hatten uns mehr erhofft», bemerkte der Trainer. Am kommenden Mittwoch ab 19 Uhr in der Axa-Arena können es die Winterthurerinnen besser machen. «Dann kommt unsere Zeit», war Topskorerin Mina Vasic überzeugt, als sie mit dem Geschenk für die beste Spielerin Yellows in der Hand die Halle verliess. «Gewinnen wir, sind wir wieder dabei. Andernfalls haben wir Ferien», meinte Oliver Roth. Auszuschliessen ist nach diesem Spiel 1 keine der beiden Varianten.

