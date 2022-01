Keine Probleme in Zürich – Yellow steigt mit Kantersieg in die entscheidenden Wochen Die Handballerinnen von Yellow Winterthur haben die lange Pause offenbar gut überstanden. Sie spielen um die Chance, zum ersten Mal seit 2013 eine Saison in den Top 4 zu beenden. Urs Stanger

Kreisläuferin Aleksandra Abramowicz erzielte gegen GC Amicitia Zürich acht Tore aus acht Würfen. Foto: Deuring Photography/Archiv

Fast acht Wochen dauerte die Pause seit dem letzten Meisterschaftsspiel der Yellow-Frauen. Der Grund war für einmal nicht Corona, sondern der «übliche» Unterbruch im Dezember, der für internationale Termine reserviert ist.

Zum Wiedereinstieg in die Premium League, die höchste Schweizer Liga, bekamen sie Mitte Woche den punktelosen Tabellenletzten GC Amicitia Zürich vorgesetzt. Die favorisierten Winterthurerinnen setzten sich in der Saalsporthalle 32:19 durch und festigten ihren Platz in den Top 4, der für die Finalrunde berechtigt. Kreisläuferin Aleksandra Abramowicz war mit acht Toren aus acht Versuchen und guter Abwehrarbeit die auffälligste Spielerin.