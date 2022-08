Spielmacherin aus Brasilien – Yellow Winterthur verstärkt sich im Rückraum Yellow Winterthur nimmt die brasilianische Spielmacherin Maria Paula Holtz Macedo unter Vertrag. Die 29-jährige Rückraumspielerin hat bei den NLA-Handballerinnen für die kommende Saison unterschrieben. Dimitri Costa

Maria Paula Holtz Macedo war letzte Saison in Serbien die viertbeste Torschützin der Liga. Foto: Dimitri Costa

Holtz Macedo stösst vom serbischen Verein ZRK Vrbas zu den Winterthurerinnen. «Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und bin gespannt auf den Handball in der Schweiz», erklärt Holtz Macedo, die am Montag zum ersten Mal mit der Mannschaft trainiert hat.

Für Yellow ist die Verpflichtung ein wichtiger Baustein in der Kaderplanung für die kommende Saison. «Wir waren in der letzten Saison sehr dünn besetzt im Rückraum. Mit der Verpflichtung von Maria Paula haben wir auf der Spielmacherposition jetzt mehr Möglichkeiten und können mit ihr auch auf Rückraum rechts für Entlastung sorgen», begründet Sportchef Matthias Müller den Transfer. Cheftrainer Oliver Roth ergänzt: «Wir erhoffen uns dank ihrer Skorerqualitäten natürlich auch mehr Torgefahr aus der Mitte.»

Zweites Auslandsengagement

Mit dem Transfer der Brasilianerin ist der sportlichen Leitung der Winterthurer nochmals ein Coup gelungen. Die 172 Zentimeter grosse Spielmacherin startete ihre Laufbahn bei ihrem Heimverein Cianorte. Danach folgten Wechsel zu Umuarama, Blumenau, Metodista São Bernardo und UNIP São Bernardo. In der Zeit in Brasilien gewann sie viermal die brasilianische Meisterschaft und wurde einmal sogar zur wertvollsten Spielerin der Saison ausgezeichnet.

2021 folgte der Wechsel nach Europa, zum serbischen Verein ZRK Vrbas. Vrbas war der erste Club von Holtz Macedo ausserhalb ihrer brasilianischen Heimat. In der serbischen Arkus Liga was sie viertbeste Torschützin in der Saison 2021/22. Insgesamt erzielte sie 139 Tore in 22 Spielen. Bei Yellow Winterthur wird Holtz Macedo die Nummer 17 tragen. Erstmals vor Schweizer Publikum im Einsatz steht der Neuzugang am Samstag, 3. September, beim Saisonauftakt gegen den LK Zug.

