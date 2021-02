Erster Erfolg in Abstiegsrunde – Yellows Frauen zeigen

starke Teamleistung In der Auswärtspartie gegen Herzogenbuchsee geraten die Winterthurerinnen nie in Rückstand und gewinnen 31:23. flm

Simona Grozdanovska traf insgesamt elf Mal für Yellow, darunter mit fünf Siebenmetern. Foto: Deuring Photography

Weil Yellow von Beginn weg sehr kompakt auftrat und den Gegner unter Druck setzte, verrannten sich die Bernerinnen zunächst immer wieder in der aggressiven Deckung der Gelben und lagen nach knapp zehn Minuten 4:7 zurück. Nach dieser guten Startphase liessen die Winterthurerinnen im Abschluss allerdings etwas nach. Entweder scheiterten sie an der gegnerischen Torfrau oder trafen schlicht das Tor nicht. Herzogenbuchsee gelang es vermehrt, die zuvor stabile Deckung auseinanderzureissen, ihre wendige Kreisspielerin Nora Rhode zu finden oder aus dem Rückraum Tore zu erzielen. So kam es zu einer Aufholjagd des Heimteams. Kurz vor der Pause lag Winterthur nur noch einen Treffer voraus. Mina Vasic gelang noch ein weiteres Tor zum 16:14-Halbzeitstand für Yellow.