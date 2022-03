Super League: Servette-YB – YB fehlen die Ideen: Servette rettet das 1:0 über die Zeit Wars das mit dem Titel? Nach dem frühen Gegentor finden die Young Boys kein Mittel, um den Genfer Abwehrriegel zu knacken. Martin Bürki

Zehn Punkte betrug der Rückstand der Young Boys auf Tabellenführer FC Zürich vor dem Spiel in Genf, zehn Punkte beträgt er auch 90 Minuten später noch. Mit dem Unterschied, dass der Herausforderer nicht gespielt hat und nun in Luzern die Chance hat, das Polster um drei Punkte zu erhöhen. Bei zwölf verbleibenden Runden ein scheinbar uneinholbarer Rückstand?

Der Titelverteidiger aus Bern wollte in der Rückrunde zur Aufholjagd blasen. Besonders auswärts geht ihm dabei aber zu oft die Puste aus: Zuletzt kassierte YB zweimal in der Nachspielzeit noch den Ausgleich, in Genf gab es nicht einmal den einen Punkt.

Dabei begann die Partie gut aus Berner Sicht: David von Ballmoos, zurück nach viermonatiger Verletzungspause, schlägt den Ball weit nach vorne. Kangas Schuss – oder war es eine Ablage auf Siebatcheu? – streicht knapp am Pfosten vorbei.

Da ist es passiert: Ball und Blum sind im Netz. Der junge Rechtsverteidiger konnte das frühe Gegentor nicht verhindern. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Statt in Führung zu gehen, geraten die Gäste aber in Rückstand: Schalk drückte den Ball bei der ersten Genfer Offensivaktion in der dritten Minute über die Linie. Danach hat sich YB zwar sichtlich bemüht, eine Reaktion zu zeigen, kam dabei aber zu selten gefährlich in den Strafraum. Und mit den Weitschüssen von ausserhalb hatte Servette-Goalie Frick nie Probleme.

Das Heimteam dagegen hatte weniger vom Spiel, ihre Angriffe strahlten aber mehr Gefahr aus. Allen voran nach dem Eckball kurz nach dem Seitenwechsel, als Vouiller nur die Latte traf. Am Ende rettete ein engagiertes, kämpferisches Servette den knappen Vorsprung über die Zeit.

Ende des Tickers Das wars! Zumindest für diesen Ticker. Ob die Entscheidung auch im Titelrennen gefallen ist, bleibt offen. Vorlage für den FCZ Die YB-Niederlage spielt Tabellenführer FC Zürich natürlich in die Karten: Damit könnten die Zürcher morgen mit einem Sieg in Luzern auf 13 Punkte davonziehen. Abpfiff Das wars! Servette bringt den knappen Vorsprung aus der dritten Minute über die Zeit. Der Tabellenzweite verliert in Genf. 92' Und nach wie vor haben die Genfer auch das Offensivspiel nicht aufgegeben, doch YB kann klären. 91' Zesiger ist nun auch im Angriff, seinen Kopfball in Bedrängnis pariert Frick. 90' - Wechsel bei Servette Alain Geiger nimmt noch einmal etwas Zeit von der Uhr, indem er seine letzten Wechseloptionen zieht: Cespedes und Théo Valls kommen für Imeri und Cognat. Derweil wird die Nachspielzeit angezeigt: Es bleiben drei Minuten. 88' Mambimbis Ballverlust läutet einen weiteren Servette-Konter ein, doch Zesiger grätscht den Steilpass aufopferungsvoll ab. 87' Das hätte der Ausgleich sein können: Sierro kommt zu einem respektablen Kopfball, doch Frick steht genau richtig und fängt den Ball. Die Flanke kam von Fernandes. 86' Jetzt gibt von Ballmoos den Libero und fängt einen weiten Pass auf Rodelin ab. Kommt jetzt noch das Schlussfeuerwerk seitens der Berner? 85' Gute Chance für Servette, weil Lauper als letzter Mann einen Fehlpass spielt. Der Abschluss von Rodelin aber zu zentral, von Ballmoos hat die Kugel im Nachfassen. 84' Nach wie vor sind die Berner eher mit Defensivarbeit beschäftigt, als dass sie vehement den Ausgleich suchen könnten. 82' - Gelbe Karte für YB Mit der Auswechslung von Blum hat Servette nun mehr Platz und will dies gleich ausnutzen. Mambimbi verheddert sich in einem Zweikampf und schlägt am Ende den Ball weg. Dafür wird er verwarnt. Da war viel Frust im Spiel. Der Freistoss fliegt danach über das Gehäuse von David von Ballmoos. 80' - Wechsel bei YB Will YB noch den Ausgleich, müsste mehr nach vorne gehen, Servette spielt das clever momentan. Vielleicht bringt die Hereinnahme von Varga etwas, Blum verlässt den Platz. 79' Dieses Mal kommt Antunes nicht an Blum vorbei. Eckball für Servette. Doch der eingewechselte Antunes belebt das Genfer Offensivspiel merklich. Den Corner klärt die YB-Verteidigung zum Einwurf. 77' Statt zu klären, verliert Blum den Ball gegen Antunes. Dessen Versuch einer Flanke wird abgefälscht und kommt zum freistehenden Stevanovic. Der will uneigennützig ablegen, macht das aber zu ungenau und ermöglicht dadurch den Gästen einen Gegenangriff. Sierros Abschluss wird zum Eckball geblockt. Aus dieser entsteht keine Torgefahr, Lefort verzieht seinen Weitschuss. 75' Noch eine Viertelstunde ist zu spielen. Die Genfer machen dem Schweizer Meister mit aggressivem, engagiertem Spiel weiterhin das Leben schwer. 73' - Wechsel bei Servette Die Stürmer Schalk und Bedia werden ausgewechselt, sie kamen seit einiger Zeit nicht mehr zur Geltung. Für sie spielen neu Antunes und Rodelin. 71' - Wechsel bei YB Ulisses Garcia verlässt den Platz, er wird durch Jordan Lefort ersetzt. 70' YB schnürt die Genfer an deren Sechzehner ein, Mambimbi kommt schräglinks zum Abschluss – aber einmal mehr kann Frick sicher zugreifen. 68' Fernandes taucht erstmals in Strafraumnähe auf, verzieht aber die Flanke. Einwurf für Servette. Ältere Beiträge

Fehler gefunden?Jetzt melden.