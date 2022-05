Leiterin Pflegezentren mittleres Tösstal – Yvonne Fehlmann gibt Vorsitz ab Seit 28 Jahren prägt Yvonne Fehlmann die Pflegezentren «Im Spiegel» und «Lindehus». Die Gesamtleitung übergibt sie bald in neue Hände. Rafael Rohner

Yvonne Fehlmann leitet die Pflegezentren im mittleren Tösstal noch bis Ende Jahr als Vorsitzende. Foto: Madeleine Schoder

Yvonne Fehlmann hat in den Tösstaler Pflegezentren eine Art Tellerwäscherkarriere hinter sich: Zu Beginn arbeitete sie im Stundenlohn als Nachtwache. Später absolvierte sie die Weiterbildung zur diplomierten Pflegefachfrau und zur Teamleiterin. Dann übernahm sie die Leitung des Pflegedienstes, schliesslich prägte sie die Pflegezentren «Lindehus» in Turbenthal und «Im Spiegel» in Rikon als Geschäftsleiterin, seit Anfang 2020 inklusive der Spitex.

Nun kündigt der Zweckverband Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal in einer Mitteilung an, dass Yvonne Fehlmann den Vorsitz der Geschäftsleitung per Anfang nächsten Jahres abgeben will. Bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2024 werde sie dem Verband aber als Pflegedienstleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung erhalten bleiben. «Es waren, sind und bleiben turbulente Zeiten in der stationären und ambulanten Pflege», lässt sich Yvonne Fehlmann in der Mitteilung zitieren. «Viele Projekte haben mich in den vergangenen Jahren gefordert. Allen voran sicherlich die Exiljahre und der Umbau der beiden Pflegezentren, der Zusammenschluss der beiden Pflegezentren mit der Spitex Mittleres Tösstal und nicht zuletzt auch die Pandemie.» Sie freue sich sehr darauf, sich wieder ausschliesslich auf ihre grosse Leidenschaft, die Pflege und die Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, konzentrieren zu können.

Der Zweckverband Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal hat die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger eingeleitet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Verband beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und versorgt die Bevölkerung der Gemeinden Turbenthal, Wila, Wildberg und Zell mit stationären und ambulanten Pflege-, Betreuungs- und Wohndienstleistungen.

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.