Kolumne «Lomo» – Zäh Bundesrat Ueli Maurer hat sich als «zäh» bezeichnet und deswegen auf eine zweite Corona-Impfung verzichten wollen. Aber was bedeutet eigentlich «zäh»? Johannes Binotto

Sind Armdrücker zäh? Oder sind Sprinter zäher? Sie finden die Frage idiotisch? Der «Landbote»-Kolumnist auch. Foto: Alain D. Boillat

Es gibt Sätze, die bleiben in Erinnerung. Sätze, die besonders schön oder treffend oder besonders überraschend sind. Ärgerlicherweise bleiben einem aber auch Sätze hängen, die besonders doof sind. Ein solcher Satz, an den ich immerzu denken muss, stammt von einem unserer Bundesräte und ist ganz kurz: «Ich bin ja zäh.» Gesagt hat den Satz Ueli Maurer, und er wollte damit erklären, warum er wohl auf eine zweite Impfung gegen das Coronavirus verzichten werde (was er ja dann doch nicht getan hat).

«Ich schüttle den Kopf deswegen, weil das Zäh-Sein einfach für rein gar nichts als Begründung taugt.»

Ich kann nicht anders, aber immer wieder kommt mir dieser Satz in den Sinn und ich schüttle innerlich jedes Mal den Kopf. Übrigens nicht etwa, weil mich Herrn Maurers Meinung über die Impfung beschäftigt. Die ist mir ganz ehrlich ziemlich egal und seine Privatsache. Ich schüttle den Kopf deswegen, weil das Zäh-Sein einfach für rein gar nichts als Begründung taugt. Denn was soll «zäh» genau bedeuten, und wovor soll das Zäh-Sein genau schützen?

Mein älterer Sohn zum Beispiel kann viel schneller rennen als ich, aber ich besiege ihn beim Armdrücken. Wer von uns beiden ist nun der Zähere? Und wenn wir beide eine Felsklippe hinunterspringen würden, wer hätte aufgrund seiner Zähheit bessere Überlebenschancen? Sie finden die Frage idiotisch? Ich auch!

Der Schwingerkönig Adrian Käser zum Beispiel ist im Sägemehl ziemlich sicher zäher als die Grossmutter meiner Kollegin, und trotzdem musste er wegen seiner Corona-Erkrankung ins Spital und sie nicht. Auf die eigene Zähheit als Rundumschutz zu vertrauen, scheint mir somit dann doch reichlich naiv. Würde je ein Fallschirmspringer auf seinen Rucksack verzichten mit den Worten «Brauch ich nicht, ich bin ja zäh»? Lassen Sie den Airbag aus Ihrem Auto ausbauen, weil Sie in Ihrer Wandergruppe die Zäheste sind?

Zähheit am einen schützt nicht vor Verletzlichkeit am andern Ort. Das gilt beim Vergleich zwischen Wadenmuskeln und Strassenverkehrssicherheit ebenso wie beim Umgang von Politikern mit Infektionskrankheiten. So entpuppt sich der Verweis auf die eigene Zähheit nur noch als reiner Nonsens.

Ich jedenfalls werde den bundesrätlichen Satz von nun an überall dort anwenden, wo er genau so sinnvoll wie im Beispiel von Ueli Maurer ist. Wenn mich im Restaurant der Kellner fragt, ob ich noch gern einen Espresso hätte, sage ich fortan: «Ja sehr gern, denn wissen Sie, ich bin ja zäh.»

