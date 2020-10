Covid-19 am Kantonsspital Winterthur – Zahl der Corona-Patienten am KSW steigt jetzt rasch Falls die Verdoppelung der stationären Fallzahlen zu lange anhält, könnte es laut dem KSW schon Ende November «sehr schwierig werden, alle Patienten optimal zu betreuen». Thomas Münzel

Noch hat es am KSW genug Betten für Patientinnen und Patienten mit Covid-19. Foto: Enzo Lopardo

Einer der wichtigsten Indikatoren zur Bewertung der aktuellen Corona-Situation ist die Zahl der Hospitalisationen. Und hier zeigt sich seit Wochen ein klarer Trend: Die Zahl der Patienten, die wegen Covid-19 stationär behandelt werden müssen, steigt rasch. Auch in Winterthur. Verzeichnete man beim Kantonsspital am 7. Oktober gerade mal 4 Personen mit Covid-19, die hospitalisiert werden mussten, so waren es am vergangenen Samstag bereits deren 15. Davon befanden sich 2 Patienten auf der Intensivstation.

Hospitalisationen werden weiter zunehmen

Das KSW glaubt, dass der Anstieg der Hospitalisationen noch eine Weile anhält. «Wir gehen davon aus, dass sich in den nächsten zwei bis drei Wochen auch im KSW die Zahl der hospitalisierten Patientinnen und Patienten alle 7 bis 10 Tage verdoppeln wird.» Gut möglich, dass in naher Zukunft die Zahlen vom Frühling übertroffen werden. Der Höchststand lag damals bei 35 stationären Covid-Patienten und 9 Personen, die sich auf der Intensivstation befanden.