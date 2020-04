Neuer Trend in Covid-Krise – Zahl der Corona-Tests in Winterthur steigt wieder Seit der Bund am letzten Mittwoch die Testkriterien für Covid-19 erweitert hat, registrieren einzelne Testzentren im Raum Winterthur mehr Zulauf. Thomas Münzel

Drive-in-Testzentrum auf dem Parkdach über dem Hauptbahnhof Winterthur: Arzt Martin Spillmann führt einen Corona-Test durch. Foto: Madeleine Schoder

Auch wenn die Zahl der Corona-Fälle in der Tendenz seit Wochen sinkt: Bei der Anzahl der gemachten Covid-19-Tests ist der Trend gegenläufig. Das zeigt sich auch bei einzelnen Testzentren in Winterthur und Umgebung. «Seit das Bundesamt für Gesundheit am vergangenen Mittwoch die Testkriterien für Covid-19 erweitert hat, registrieren wir eine Zunahme der getesteten Personen», sagt Martin Spillmann, Arzt und Leiter der Permanence in Winterthur und des Drive-in-Testzentrums auf dem Parkdach über dem Hauptbahnhof. «Waren es vorher im Schnitt noch etwa zehn Personen am Tag, die sich bei uns haben testen lassen, so sind es seit letzten Mittwoch täglich circa zwanzig Leute, die einen Covid-19-Test machen.»