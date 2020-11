Corona-Situation im Kanton Zürich – Zahl der Covid-Spitalpatienten erreicht neuen Höchststand Die Corona-Zahlen der kantonalen Gesundheitsdirektion vom Montagabend sind beunruhigend. Thomas Münzel

Während in mehreren Kantonen die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern sinkt, ist im Kanton Zürich derzeit ein gegenteiliger Trend feststellbar. Foto: Dominique Meienberg

Die Zahl der Corona-Hospitalisationen im Kanton Zürich steigt und steigt. Ungeachtet dessen hat die Zürcher Regierung am vergangenen Freitag bekanntgegeben, dass sie die Corona-Massnahmen im Kanton frühestens ab Januar verschärfen will. Und das entgegen den eindringlichen Empfehlungen des Bundes. Weshalb der Kanton die Schraube derzeit nicht weiter anzieht, ist nicht ganz klar. Klar ist hingegen die Sprache aktuellen Covid-Zahlen von Montagabend.

410 Corona-Patienten in den Zürcher Spitälern

Die Zahl der Covid-Patienten in den Zürcher Spitälern hat einen neuen Höchststand erreicht: Im Moment werden 410 Personen wegen den Folgen von Covid-19 in den Krankenhäusern betreut – so viele wie noch nie. Davon befinden sich aktuell 82 Covid-Patienten auf der Intensivstation, ebenfalls ein neuer Höchstwert. Kantonsweit müssen derzeit 57 Personen künstlich beatmet werden.