Covid-19 am Kantonsspital Winterthur – Zahl der Patienten auf Covid-Station sinkt deutlich So wenige Patientinnen und Patienten auf der Covid-Station verzeichnete man am KSW letztmals Anfang November. Und auch zu den Impfungen gibt es positive Nachrichten. Thomas Münzel

Die Situation auf der Covid-Station am Kantonsspital Winterthur hat sich etwas entspannt. Die Zahl der Patientinnen und Patienten ist derzeit rückläufig. Foto: Enzo Lopardo

Auf der Covid-Station am Kantonsspital Winterthur gibt es zwar nach wie vor viel zu tun. Doch zumindest geht der aktuelle Trend für das schwer geprüfte Spitalpersonal in die richtige Richtung: Die Zahl der stationär betreuten Covid-Patientinnen und -Patienten hat sich innert eines Monats halbiert. Die verschiedenen nationalen und kantonalen Massnahmen zur Senkung der Neuinfektionen und Hospitalisationen scheinen Wirkung zu zeigen.

Und so präsentieren sich die aktuellen Zahlen: In dieser Woche wurden auf der Covid-Station am KSW 29 Patientinnen und Patienten betreut, davon befanden sich am Freitag noch 6 Personen auf der Intensivstation. Weniger stationäre Corona-Patienten gab es letztmals am 1. November letzten Jahres (24 Patienten). Zum Vergleich: Am 20. Dezember registrierte man am KSW noch 58 stationäre Covid-Patientinnen und -Patienten, davon befanden sich 11 auf der Intensivstation.