Interview zu den Corona-Fallzahlen – «Zahlen geben eine Orientierung» Die Fallzahlen in der Schweiz sind auf einem Höchststand, doch die Menschen beunruhigt das weit weniger als früher. Sozialpsychologe Dieter Frey erklärt, welche Bedeutung diese Daten haben – und wie man mit ihnen umgehen soll. Interview von Philipp Crone

Aktuell werden in der Schweiz täglich tausende Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. (27. Dezember 2021) Foto: Jean-Christophe Bott

So muss es wohl sein bei diesem Thema: Dieter Frey ruft auf die Minute genau zum vereinbarten Zeitpunkt an. Der emeritierte Professor für Sozialpsychologie der LMU leitet heute das «Center for Leadership and People Management». Der 75-Jährige ist seit vielen Jahren Berater für Wissenschaft und Wirtschaft und Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Herr Frey, seit der Pandemie spielen Zahlen eine noch grössere Rolle im Leben der Menschen als vorher schon. Was machen Zahlen mit den Menschen? : Dieter Frey: Das Leben ist von ihnen getaktet und geprägt. Wann muss ich aufstehen, wann ist Pause, wie viele Kalorien soll ich zu mir nehmen, wie viel Sport treiben und wie viel Wasser trinken. Was ist Erfolg, was nicht. Man ist zu alt für das, zu jung für das, es ist zu früh für das und zu spät für das. Gerade bei den Industrienationen sind Zahlen besonders wichtig. Die Uhr ist in der Schweiz entstanden, nirgendwo gibt es so viele Uhren wie hierzulande und in Deutschland.

Kalorien, Sport, das ist eine jüngere Entwicklung. Ja, weil es jetzt die Technik dafür gibt, Schrittzähler, Pulsuhren und so weiter, die das dann aber auch forciert. Ich sehe das nicht negativ. Die Wissenschaft sagt ja: Mache alles messbar.

Warum sind Zahlen so wichtig? Sie geben eine Orientierung, was positiv, negativ, viel, wenig, fair oder unfair ist. Sie sind Leitplanken und geben Regeln vor, zum Beispiel im Verkehr. Nur Tempo 50 Innerorts, das ist klar. Das wirkt auf die Leute wie eine physikalische Realität, die unumstösslich ist. Wenn nur dastünde: Bitte langsam fahren, dann würde das jeder anders interpretieren.

Aber jeder interpretiert Zahlen ja auch für sich. Ja, das ist die soziale Bewertung. «Mein Gott, du wirst schon 30!» Oder: «Du bist ja erst 90!» Wir akzeptieren grundsätzlich eine bestimmte numerische Bandbreite. Wie bei den Preisen. 19,95 Franken akzeptieren wir noch, aber 20,00 Franken nicht mehr. Oder beim Bluthochdruck, da sagt man sich vielleicht: 150 ist schon etwas hoch, aber ich habe noch keine 160. Deshalb war das Überschreiten der 1000 bei der Inzidenz In Deutschland einschneidend, da wird die Leitplanke gerissen.

Liegt die steigende Bedeutung von Zahlen auch daran, dass die Umwelt immer komplexer zu werden scheint? Absolut. Mit Zahlen erreicht man eine Scheinobjektivität. An der kann man sich festhalten und darüber diskutieren. Aber je komplexer die Welt wird, umso differenzierter werden auch die Zahlen und Parameter. Und umso mehr sind Leute davon überfordert, damit umzugehen.

Warum führen Zahlen zu einer Scheinobjektivität? Weil jede Zahl hinterfragt werden kann. Nochmal der Blutdruck. Wenn sie einen von 180 haben, kann man sagen: Vielleicht war es der falsche Zeitpunkt oder das Gerät hat nicht richtig funktioniert. Zahlen infrage zu stellen, ist manchmal gesund, manchmal aber auch nicht. Wie ja auch jetzt in der Pandemie: Welche der Zahlen ist wie ausschlaggebend und welche sagt was aus? Es kommen dauernd neue Kriterien dazu. Und dann kommen die Experten.

Die mit Zahlen argumentieren. Genau. Hochinteressant ist aber, dass mittlerweile fast zu jedem Experten auch ein Gegenexperte auftritt. Jeder hat andere Zahlen, um etwas zu begründen. Eine Fragestellung ist aber fast nie so eindeutig, dass man sie mit einer Zahl beantworten kann. Und Experten interpretieren dann auch die Zahlen. Da sind wir dann wieder bei der Scheinobjektivität.

Aktuell sind die Fallzahlen in der Schweiz so hoch wie noch nie. Man kann aber den Eindruck bekommen, dass das nur noch wenige besonders beschäftigt. Ein Experte kann das einordnen und sagen: Diese Fallzahlen hätten uns vor einem Jahr schlaflose Nächte gebracht, aber heute interpretieren wir sie anders, weil auch die Umstände und Voraussetzungen andere sind. Der Laie aber ist längst überfordert und kann schon auf die Idee kommen: Die wissen es ja selbst nicht und morgen ändern sich die Zahlen und Regeln ohnehin schon wieder. Die Leute haben keine Ambiguitätstoleranz.

Was ist das? Wörtlich übersetzt bedeutet es Zweideutigkeit. In dem Fall, dass man Zahlen von gestern anders interpretieren muss als die von heute. Gestern war 100 noch viel, heute ist 100 wenig. Unsicherheitstoleranz, Frustrationstoleranz, darum geht es. Man muss damit zurechtkommen, dass Dinge zweideutig sind und nicht eindeutig. Je mehr Zahlen eine Rolle spielen, desto relativer wird eine einzelne. Und das führt zu der Erkenntnis, dass Wissen immer nur vorläufig ist.

Das hat man in dieser Pandemie ja ziemlich gut verfolgen können. Ja, aber so funktioniert eben die Wissenschaft. Es ist eben nicht so, dass es immer eine physikalische Realität gibt, die dann gleich ein Dogma ist. Viele halten aber Zahlen einfach für eine unumstössliche Wahrheit.

Was sie nicht sind? In der Wissenschaft gibt es auch nie eine endgültige Zahl. Popper, der berühmteste Wissenschaftstheoretiker, sagt, dass alles Wissen vorläufig ist. Dementsprechend kann man auch nie sagen: Das ist die Wahrheit. Denn es ist letztlich alles vorläufig. Entscheidend ist in der Wissenschaft, dass es nachprüfbar ist.

Gibt es denn regionale Unterschiede? Absolut. Meine These ist: Je technologisierter eine Region, je mehr Uhren auch im Stadtbild zu sehen sind, desto grösser ist die Rolle der Zahlen.

Wir haben jetzt genau 20 Minuten und 38 Sekunden über Zahlen geredet, ist das ausreichend, um ihre Bedeutung zu verstehen? Ich denke schon. Unser Gespräch zeigt, wie facettenreich Zahlen sind und wie sie unser ganzes Leben unbewusst beeinflussen. Ich merke es ja an mir selbst: Ich bin ohne Uhr total hilflos.

Und wie geht man mit Zahlen jetzt am besten um? Sie geben eben Orientierung, damit man ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Ich schaue schon, dass ich pro Tag meine zweieinhalb Liter Wasser getrunken und sieben Stunden geschlafen habe. Ich plane mein Leben also mit Zahlen. Auch das hat in der Pandemie, denke ich, zugenommen. Weil man darauf achtet, den Alltag noch klarer durchzustrukturieren. Gerade im Homeoffice. Zahlen dürfen aber nicht alles bestimmen.

Braucht man sie also, um sich von ihnen zu lösen? So könnte man das sagen. Man muss letztlich über den Zahlen stehen, um zu leben.

