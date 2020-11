Antwort auf Vorstoss im Kantonsrat – Zahlensalat bei der Härtefallklausel Wie oft und aus welchen Gründen im Kanton Zürich auf die Ausschaffung straffälliger Ausländer verzichtet wird, bleibt vorderhand unklar. Michel Wenzler

Ausweisen oder nicht? Die Entscheidungen der Richter haben in der Politik immer wieder für Erzürnung gesorgt. Themenfoto: Keystone

Wird die vom Stimmvolk angenommene Ausschaffungsinitiative im Kanton Zürich zu lasch umgesetzt? Diesen Verdacht hegen die Kantonsräte Nina Fehr Düsel (SVP/Küsnacht) und Hans Egli (EDU/Steinmaur). Sie haben dazu beim Regierungsrat eine Interpellation eingereicht.

Das Strafgesetzbuch sieht seit 2016 vor, dass Ausländerinnen und Ausländer für bestimmte Straftaten – sogenannte Katalogtaten – des Landes verwiesen werden. In Härtefällen kann ein Gericht dann von einer Ausschaffung absehen, wenn das private Interesse eines Verurteilten die öffentlichen Interessen an einer Landesverweisung überwiegt. Oft wird dann davon Gebrauch gemacht, wenn ein Verurteilter gut in der Schweiz verankert ist und hier eine Familie hat.