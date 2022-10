Aufgefallen in Winterthur – «Zebras» weiden im Rumstal Wer beim Islandpferdehof Weiertal vorbeikommt, sieht als Zebras verkleidete Pferde. Das hat einen bestimmten Grund. Fanny Hallauer

Ekzemerdecken sollen die Pferde vor Mücken schützen. Foto: Esther Spaak

Wanderinnen und Velofahrer, die den Islandpferdehof nahe Wülflingen passieren, stutzen, wenn sie auf der Weide die Pferde in Decken mit Zebramuster gekleidet sehen. Vielleicht müssen sie sogar zweimal hinschauen, um sicherzugehen, dass es sich dabei wirklich um Pferde und nicht um Zebras handelt. Nach genauem Hinblicken stellen sie aber fest, dass die Pferde lediglich an Kopf, Hals und Torso gemustert sind. Aber wieso ist das so?