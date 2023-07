New York – Zehn Jahre nach Fund von elf Leichen – Polizei verhaftet 59-Jährigen «Heute ist ein guter Tag», freut sich die Polizei von Long Island nahe New York. Sie hat den Mann, der vor mehr als zehn Jahren mindestens drei Prostituiert ermordet haben soll, festgenommen und angeklagt.

Dem Mann werden mehrere Morde zur Last gelegt: Die Polizei untersucht das Haus des mutmasslichen Mörders. (14. Juli 2023) Getty Images via AFP

Mehr als zehn Jahre nach dem grausigen Fund von insgesamt elf Leichen auf der New Yorker Insel Long Island ist ein Verdächtiger festgenommen und angeklagt worden. Dem 59-jährigen Rex Heuermann wird der Mord an mindestens drei Prostituierten zur Last gelegt, wie Staatsanwalt Ray Tierney am Freitag sagte. In einem vierten Mordfall gilt der New Yorker Architekt als Hauptverdächtiger, auch wenn noch keine Anklage erhoben wurde.

Damit könnten die sogenannten Gilgo-Beach-Morde, die von 2010 an landesweit für Aufsehen gesorgt hatten, zumindest zum Teil aufgeklärt sein. «Heute ist ein guter Tag», sagte Rodney Harrison, der Polizeichef des Landkreises Suffolk County, der einen grossen Teil von Long Island umfasst. «Rex Heuermann ist ein Dämon.»

Ehefrau war verreist, als die Morde passierten

Die Staatsanwaltschaft von Suffolk County hatte Anfang 2022 eine neue Ermittlergruppe gegründet, um die Mordfälle aufzuklären. Die Ermittler kamen dem mutmasslichen Täter zunächst über sein Auto auf die Spur, das ein Zeuge damals gesehen hatte. Sie werteten dann umfassende Handy-Daten aus und konnten aufgrund neuer DNA-Tests auch an den Leichen gefundene Haare Heuermann zuordnen.

Rex Heuermann wird von der Polizei als «Dämon» bezeichnet: Das offizielle Polizeifoto des mutmasslichen Täters. (14. Juli 2023) keystone-sda.ch

Die Ermittler fanden zudem heraus, dass Heuermanns Ehefrau stets verreist war, als sich die Morde ereigneten. Der Mann wurde schliesslich am Donnerstagabend in Manhattan festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, 2009 und 2010 drei junge Prostituierte ermordet zu haben. Bei der Ermordung einer weiteren Prostituierten, die 2007 verschwunden war, wird er jetzt als Hauptverdächtiger geführt.

Die Morde begannen 2010: Ermittler suchen in der Nähe des Strandes nach der vermissten Shannan Gilbert. (8. Dezember 2011) keystone-sda.ch

Der rätselhafte Fall hatte Ende 2010 begonnen und das Land in Atem gehalten. Bei der Suche nach einer vermissten Prostituierten entdeckten Ermittler entlang des abgelegenen Strandabschnitts Gilgo Beach auf Long Island nach und nach Leichen und Leichenteile. In fünf Fällen handelte es sich bei den Opfern um Prostituierte.

Polizei vermutet mehrere Täter

Die Vorstellung, dass ein Serienmörder in der Gegend sein Unwesen treiben könnte, hatte damals für Angst und Schrecken gesorgt. Allerdings gingen die Behörden in der Folge nicht von einem einzelnen Serientäter aus.

So sagte der damals zuständige Staatsanwalt Thomas Spota im Frühjahr 2011, es gebe «keinen Beweis, dass alle Leichen das Werk eines Mörders sind». Vielmehr könnte es bis zu vier unterschiedliche Täter geben. Die Gegend um Gilgo Beach sei «für einige Zeit als Ablageplatz für sterbliche Überreste genutzt» worden.

Der jetzige Staatsanwalt Tierney betonte am Freitag, die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. «Der Fall ist noch nicht vorbei, er beginnt erst.» Auch Polizeichef Harrison betonte, die Ermittlungen zu den anderen Mordfällen würden weitergehen.

Insgesamt waren am Gilgo Beach die sterblichen Überreste von neun Frauen, einem Mann und einem Kleinkind entdeckt worden. Die Morde bilden die Grundlage für den Netflix-Film «Lost Girls» aus dem Jahr 2020.

AFP

