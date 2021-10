Fussball 2. Liga – Zehn schwache Minuten kosten Wiesendangen den möglichen Sieg Wiesendangen verliert ein Kampfspiel in Gossau wegen drei Gegentreffern innert zehn Minuten 2:3. Urs Kindhauser

Dieses Foul am Wiesendanger Yves Nobs hatte keinen Penaltypfiff zur Folge. Foto: Urs Kindhauser

Es war eine wunderbare Woche für den FC Wiesendangen: Mit einem 5:2-Erfolg am letzten Samstag gegen den Aufstiegsfavoriten Uster und einem 3:2-Sieg am Donnerstag im Cup gegen Schlieren war der Weg bereitet für einen Höhepunkt mit dem möglichen Sprung an die Tabellenspitze. Doch das Team von Trainer Mike Koller wurde am Sonntag vom FC Gossau gebremst, der sich auf dem heimischen Kunstrasen 3:2 durchsetzte.