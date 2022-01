5:5 zwischen St. Gallen und dem FCW – Zehn Tore zu Alex Freis Einstand Der erste Match des FC Winterthur unter seinem neuen Trainer bot offensiv deutlich mehr als defensiv und endete in St. Gallen 5:5 (3:3). Hansjörg Schifferli

Eine gute Leistung zeigte beim FCW Souleymane Diaby (vorne, gegen Tim Staubli). Foto: Freshfocus

Der FC St. Gallen ist Drittletzter der Super League, also in Abstiegsgefahr; der FCW ist Dritter der Challenge League, was ihm durchaus einen zumindest scheuen Blick Richtung Aufstieg erlaubt. Entsprechend nahe kamen sich die beiden Teams leistungs- und resultatmässig bei ihrem jeweils ersten Testspiel des Jahres. An dessen Ende werden beide Trainer, St. Gallens Deutscher Peter Zeidler und Winterthurs Basler Alex Frei, dieselbe Wertung vorgenommen haben: zufrieden bis sehr zufrieden mit der Offensive, deutlich weniger mit der Defensive. Aber alles mit dem gebotenen Vorbehalt, dass es eben der erste Match gewesen sei.