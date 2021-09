Sweet Home: So wird alles besser – Zehn Wohntipps für Einrichtungsmuffel Einrichten ist für Sie mehr ein notwendiges Übel als eine Passion? Kein Problem. Dank diesen einfachen Ideen wird es auch bei Ihnen im Nu gemütlich und wohnlich. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Überhaupt nicht wohnlich?

Auf einmal warm: Mit einem schönen Teppich zieht Wohnlichkeit ein. Teppich und Foto: Schönstaub

Dann kommen Sie endlich auf den Teppich! Teppiche sind coole Mitbewohner geworden und manchmal gar echte Kunstwerke. Mit einem tollen Teppich wird jeder Raum wärmer, attraktiver und wohnlicher. Er sorgt für Farbe, Textur und Sinnlichkeit. Und das Beste: Das lässt sich ganz einfach mit dem Kauf und der Platzierung von einem einzigen Stück erledigen. Sie müssen also keine langen Stylingübungen absolvieren oder gar Möbel verschieben!

2 — OMG, Kunst?

Bye-bye Leere : Wenn viele Bilder zusammenkommen, ist das einzelne nicht mehr so bedeutungsvoll. Foto über: @_mernee

Kreieren Sie eine Bilderwand! Damit können Sie jede Wand in eine Galerie verwandeln – ohne, dass Sie eine Ahnung von Kunst haben müssen. Ok, es braucht ein bisschen Aufwand, denn Sie müssen Wechselrahmen kaufen und dann die Bilder rahmen. Dafür können Sie aber so ziemlich alles rahmen, was Sie mögen: von der Kinderzeichnung über das Lieblings-T-Shirt bis zum Plakat. Machen Sie dabei diejenige Wand zur Galeriewand, die Sie auch wirklich anschauen – also vielleicht nicht unbedingt die Wand am Kopfende Ihres Bettes.