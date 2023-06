«One-Man-Show» eines Winterthurers – Zehntausende fahren auf seine Tricks und Tipps ab Raphael Dähler begeistert als Street-Trial-Bike-Athlet im Netz ebenso wie als Ratgeber. Der 22-Jährige aus Oberseen lebt von seiner Leidenschaft für Videos. Das verdankt er auch einem brutalen Sturz. Dominic Duss

Weiss sich geschickt in Szene zu setzen: Raphael Dähler turnt mit seinem Bike beim Schulhaus Rychenberg über verschiedene Hindernisse. Foto: Nico Altherr

Zuerst beobachten sie ihn aus der Distanz. Dann nähern sich die zwei Jungs, und einer fragt: «Bist du Raphael Dähler?» Manchmal kommt das vor, wenn er an einem Spot in Winterthur seine Tricks ausübt. Im Gespräch mit den beiden Teenagern erfährt er, dass sie ihm auf Instagram folgen. «Mit Trial-Bike angefangen haben sie wegen mir!» Genau das treibt ihn an: «Andere zu inspirieren, sich zu bewegen, etwas zu wagen.»