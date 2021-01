Flyeraktion in Winterthur – Zehntausende impfkritische Flyer in den Briefkästen Wie letzten Herbst werden in Winterthur anonyme Flyer verteilt. Diesmal mit impfkritischen Hinweisen. Elisabetta Antonelli

Bereits im Herbst lagen Flyer von Corona-Skeptikern in Winterthurer Briefkästen. Foto: Madeleine Schoder Diesmal werden impfkritische Inhalte verbreitet. Foto: ea 1 / 2

Wieder landet im Mattenbach-Quartier ein Flyer im Briefkasten, der stark an die BAG-Kampagne «So schützen wir uns» erinnert. Bereits vergangenen Herbst tauchten solche Flyer auf. Diesmal fokussiert der Inhalt aber nicht in erster Linie auf die Corona-Massnahmen, sondern auf die Impfung gegen die Krankheit.

Wer hinter der Aktion steckt, ist auf dem Flyer selber nicht ersichtlich. Wie im Herbst verteilt Elisabeth Bolliger auch diesmal wieder Flugblätter. Sie sei Mitglied der Kantonalgruppe Zürich der «Freiheitsboten Schweiz». Die «Bewegung» ist laut Website vor allem in Deutschland aktiv. Ziel der Gruppe sei es, Infos zu verbreiten, «die man nicht am Schweizer Fernsehen oder in einer Tageszeitung erfährt», und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen.