Saisonniers in Winterthur – Zehntausende Kinder mussten sich in der Schweiz verstecken Saisonniers haben die Schweiz mit aufgebaut. Ihre Kinder durften sie nicht in die Schweiz mitnehmen. Der Dokfilm «Das Land der verbotenen Kinder» gibt ihnen eine Stimme. Helmut Dworschak

Luigi Fragale musste als verstecktes Saisonnierkind in der Schweiz unsichtbar bleiben. Foto: Aus dem Film

Der Wohnblock, in dem Luigi aufwächst, ist von Rasen umgeben. Bäume gibt es dort und einen Spielplatz, aber nicht für ihn. Denn die meiste Zeit muss er sich in der Wohnung verstecken. Er versteht nicht, warum. Er denkt, dass es in der Schweiz einfach so sei. Heute weiss Luigi Fragale, dass er in einer komplett anderen Welt lebte als gleichaltrige Schweizer Kinder. Im Dokfilm «Im Land der verbotenen Kinder» erinnert er sich an diese Zeit.