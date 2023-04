Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Zeichen des Protests Einst waren die Stadttore wichtig für Winterthurs Wirtschaft. Im 19. Jahrhundert galten sie dann aber als Hemmnis für den Fortschritt. Trotzdem war es nicht so einfach, sie abzubrechen. Jonas Keller

Überreste des Obertors vor dem Gasthof Zum Schwert, 1895. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Das Obertor war Jahrhunderte lang das wichtigste und grösste Tor Winterthurs. Es lag an der damaligen Hauptverkehrsachse, die vom Bodensee über St. Gallen nach Winterthur und weiter nach Zürich führte. Mehr als die Hälfte der gesamten Zolleinnahmen der Stadt wurde am Obertor eingenommen.

In unmittelbarer Nähe zum Obertor befanden sich die berühmtesten Gasthöfe der Stadt. Links vom Tor war die Taverne Zum Wilden Mann und rechts das Gasthaus Zum Schwert. Nachdem der Stadtgraben vor dem Obertor zugeschüttet und alle Stadttore bis auf diejenigen der Hauptgasse abgerissen worden waren, geriet neben dem Unter- auch das Obertor in den Fokus der politischen Kräfte, die in den alten Toren ein Hindernis für Handel, Industrie und Verkehr sahen. Sie forderten die Stadt auf, Verhandlungen mit den Nachbarn aufzunehmen.

Überreste blieben stehen

Baumeister Schnitzler, der Eigentümer des Wilden Manns links vom Obertor, zeigte sich bereit, seinen an das Obertor angebauten Gebäudeteil für 6500 Franken an die Stadt abzutreten. Mit der Nachbarin auf der Nordseite des Obertors hingegen, mit Frau Sulz-Reif vom Gasthaus Zum Schwert, scheiterten die Verhandlungen.

Trotzdem gab der Stadtrat Schnitzler am 23. März 1864 den Auftrag, das Obertor abzureissen. Die Überreste, die an das Gasthaus zum Schwert angebaut waren, sollte er einfach stehen lassen. Diese wurden dann erst 30 Jahre später anlässlich des Eidgenössischen Schützenfestes 1895 abgetragen, als man die ganze Stadt einer Verschönerung unterzog.

