Alte Kaserne Winterthur – Zeichnen aus purer Lust Samuel Jordi zeigt im Bistro der Alten Kaserne hundert Bilder. Das Absurde habe ihn schon immer interessiert, sagt der Künstler. Helmut Dworschak

28 von 100 Bildern von Samuel Jordi im Bistro der Alten Kaserne. Foto: Madeleine Schoder

Die Wände im Bistro der Alten Kaserne sind voll mit leuchtenden Farben. Hundert gerahmte Bilder des Künstlers Samuel Jordi hängen dort, alle im Format A5. Pink, Orange, Grün und Blau dominieren. Die Formen sind stilisiert, sie bestehen aus geometrischen Elementen. Das komme daher, weil er sonst meist digital arbeite und seine Zeichnungen aus geometrischen Figuren konstruiere, sagt Jordi. Die hundert Bilder sind nun alle von Hand gezeichnet. Auf den ersten Blick sehen sie sich ähnlich, auf den zweiten entdeckt man kleine Geschichten, Minidramen.

Es ging Jordi vor allem darum, den Gedanken freien Lauf zu lassen und sich nicht durch Vorgaben einzuschränken. Deshalb heisst die Ausstellung «Sketching for No Reason», weil sie ohne Grund und Auftrag entstanden sind, allein aus der Lust am Zeichnen. Inspiriert haben ihn die Dinge, die so in seinem Kopf passieren, wenn er unterwegs ist, vor allem die Natur, Tiere und der Wald.