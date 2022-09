Kolumne Lomo – Zeitchrüsimüsi Wer in zwei Zeitzonen zu Hause ist, wie aktuell der «Landbote»-Kolumnist, der verwechselt schon mal Morgen mit Mittag – oder umgekehrt. Johannes Binotto

In Jules Vernes Roman «Reise um die Erde in 80 Tagen» meint die Hauptfigur Phileas Fogg am Ende verspätet in London angekommen zu sein und seine Wette verloren zu haben, nur um dann – Achtung, Spoiler – zu bemerken, dass er bei seiner Erdumrundung die Zeitverschiebung nicht mit bedacht hat und so schliesslich einen Tag früher daheim ist, als angenommen.

Im Roman kommt diese verwirrende Erkenntnis erst im letzten Kapitel vor und Phileas Fogg kann sich glücklich schätzen. Heute wäre das anders. Tatsächlich weiss ich gar nicht, wie der Roman verlaufen und seine Hauptfigur sich verhalten würden, wären sie statt im 19. im 21. Jahrhundert auf Reisen.

«Wenn ich um 7 aufstehe, dann verlässt der Sohn gerade wieder das Haus für die Nachmittagsschule und wenn ich Znüni- Pause mache, dann schnabuliert die Familie das Zvieri.»

Denn natürlich hat man heutzutage die Erde sehr viel schneller umrundet als noch zu Vernes Zeiten, andererseits sind wir heute statt mit dem Diener Passepartout mit Smartphone im Sack unterwegs und diese andauernde digitale Verbundenheit sorgt bisweilen für viel mehr Verwirrung, als es sich Verne je hätte ausmalen können.

So purzelt beispielsweise bei mir seit Wochen alle Planung durcheinander, weil ich einerseits hier in Massachusetts am unterrichten und zugleich auch hier bei mir zuhause mit der Familie am Telefonieren bin. Wenn ich um 7 aufstehe, dann verlässt der Sohn gerade wieder das Haus für die Nachmittagsschule und wenn ich Znüni- Pause mache, dann schnabuliert die Familie das Zvieri.

So fühl ich mich dauernd, als eilte ich voraus oder wäre bereits zu spät und meistens beides zugleich, aber nur nie wirklich in der Gegenwart. Und ich nehme an, dass auch Phileas Fogg auf seiner Tour um den Globus immer langsamer und konfuser geworden wäre, wenn er in seiner Londoner Wohnung noch Verwandte und ein Gerät gehabt hätte, um mit ihnen zu kommunizieren.

Ehrlich gesagt, sogar diese Kolumne die sie jetzt grad lesen, wäre beinahe der Zeitverwirrung in meinem Hirn zum Opfer gefallen, weil ich zwar früh morgens schon mit Schreiben angefangen habe, aber nicht mehr dran gedacht habe, dass es derweil in der Landbote-Redaktion schon später Nachmittag wird.

Falls Sie diese Zeilen also doch noch heute Mittwoch lesen können, während es bei mir noch Dienstag ist, dann hab ich es trotz dem ganzen Zeitchrüsimüsi doch noch geschafft, dass mein Text schneller in Winterthur ankommt, als mein Hirn vorwärts denken kann. Andernfalls lesen Sie statt der Kolumne einfach ein bisschen Jules Verne.

