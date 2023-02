Kolumne Lomo – Zeitkapsel Auch das Festnetztelefon hat eine Combox? Das wusste der «Landbote»-Kolumnist bisher nicht. Johannes Binotto

«Wie geht es Ihrem Tamagotchi?» Foto: Archivfoto

Wie oft wir eigentlich die Combox unseres Festnetztelefons abhören würden, fragte am Znachttisch letzthin unvermittelt unserer älterer Sohn. Und mir fiel vor Erstaunen sogleich das Salatblatt wieder aus dem Mund und ins Wasserglas. Nicht nur mein Mobiltelefon, auch unser Festnetz soll einen Anrufbeantworter haben? Davon hatte ich noch gar nie gehört. Und entsprechend auch nie abgehört, was da wohl alles drauf gelandet sein mag. Ich begann, zu träumen. Während das Salatblatt im Mineralwasser unterging, stellte ich mir vor, wie sich auf der mir gänzlich unbekannten Combox wohl Stimmen versammeln aus längst vergangenen Tagen, mit Angeboten, die der Mensch von heute schon gar nicht mehr versteht.

«Grüezi, wir verlosen 15 Familienpackungen Raider, wenn Sie uns die Titelmelodie von ‹Melrose Place› vorsingen können» oder «Wie geht es Ihrem Tamagotchi?». Die Combox wäre dann auch eine Zeitkapsel, ein geheimer Raum jenseits der Gegenwart, ein Ort, wo mein Invicta-Rucksack noch voller Capri-Sonne ist und die Smartphones noch Handys heissen und grau und von Nokia sind.

Aber auch, welche Verwicklungen sich in dieser Kapsel schon angesammelt haben mögen, verpasste Chancen, vergessene Verabredungen. «Du, wegen der Ferien von vor 13 Jahren …» und «Jetzt versuche ich Sie schon seit 2004 zu erreichen, damit Sie endlich einmal Ihr Velo …» Menschen haben sich verliebt, geheiratet und sich wieder scheiden lassen. Tattoos wurden gestochen und bereut. Diäten ausprobiert und wieder verworfen. Sportgeräte gekauft und nie verwendet. Die Welt drehte sich und drehte sich, die Combox aber hörte derweil nur zu und sagte nichts. Sie hatte jedoch für alle ein offenes Ohr, für all die Menschen, die ich kannte und unterdessen vergessen hab, weil ich ihre Nachricht nie gehört und folglich auch nie zurücktelefoniert hab.

Was mir wohl so alles an Möglichkeiten, an Erfolg, an Glück durch die Lappen gegangen ist? Aber auch, von welchen Dramen ich wohl verschont geblieben bin? Ich frage mich, ob ich wirklich bereit wäre, mir das alles jetzt noch anzuhören? Ach, wie gut, dass ich den Zugriffscode zur angeblichen Combox nicht kenne. Und ich werde mich hüten, ihn jetzt noch ausfindig zu machen. In 20 Jahren vielleicht.

