Kolumne Tribüne – Zeitnah Es gibt Worte, die sind plötzlich einfach da. Kein Mensch weiss, woher sie gekommen sind. Es ist wie bei der Mode. Keine Ahnung, wer die Farben der Saison bestimmt und wer die Leittiere in der Karawane sind. Hauptsache: Die Kamele folgen ihnen. Karl Lüönd

Manche dieser Worte dienen der Verschleierung. Historische Beispiele sind Ihr Partner (egal ob für Haarentfernung, Flüssigseife oder preisgünstige Flusskreuzfahrten. Sie wollen dir nur etwas verkaufen!). Oder die altbekannte neue Herausforderung ausserhalb unseres Hauses, ohne die kein anständiges Communiqué über die personelle Veränderung (Rauswurf!) auskommt. Häufig lassen sich solche Vokabeln auf den Wortschatz von Werbetextern zurückführen aus der Gattung Schönsprech, auch PR-Geschwurbel genannt. Dabei lernt doch jeder Werbetexter schon im Fernkurs, dass es nur drei Worte gibt, die wirklich wirken: «neu», «Sex» und «gratis»!

Aber nein: Das verdammte Problem sinkt zur lockenden Herausforderung empor wie die Katze zum Büsi. Folglich heisst auch jeder Güselhaufen in Zukunft Entsorgungspark. Aber stinken tut er wie früher. Oft sind Neuwörter nichts anderes als Beschwörungsformeln. Indem ich das altbekannte Übel neu benenne, verliert es seinen Schrecken. Das ist zwar Aberglauben, aber manchmal hilft es. Im Zeitalter von me too (Anmache in Gedanken, Worten und Werken) werde ich ganz woke (moralisch alarmiert), wenn ich auf Fälle von kultureller Aneignung stosse. Unser Alltag ist voll davon, von Pizza und der chinesischen Küche nicht einmal zu reden. Schon die Zubereitung von Älplermagronen und Pizokel in Gegenden unter 800 m über Meer dürfte den Tatbestand erfüllen.

Einer unerklärlichen Konjunktur erfreut sich neuerdings das Adjektiv zeitnah (bald, baldmöglichst), häufig auch neudeutsch: asap (as soon as possible). Was will mir mein alter Freund sagen, wenn er mir in Aussicht stellt, zeitnah einen Termin für das Abendessen vorzuschlagen, das ich ihm schon lange schulde? Will er mir zum Beispiel sagen: Schau mal her, ich kann jugendlicher reden, als ich bin. (Er ist 84!)

In diesem Fall mag das Narrativ unklar bleiben. Schon wieder so ein Wortmonster! Ich nehme Zuflucht zum guten alten Duden. Auch in der Onlineversion steht: «Narrativ = verbindende sinnstiftende Erzählung, Geschichte». Also, warum nicht gleich?

Wie hat doch Goethe (Achtung: weisser, sehr alter Mann!) gesagt? «Denn eben wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.»

