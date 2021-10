Kolumne Christian Seiler – Zen oder die Kunst, einen Kochlöffel zu schwingen Muss man Zen-Buddhismus studiert haben, um japanisch zu kochen? Nein, umgekehrt: Man lernt die Weisheit in der Küche. Christian Seiler (Das Magazin)

Zen ist Praxis, nicht Theorie. Das merkt man spätestens, wenn man dieses Gericht zubereitet. Foto: Silvio Kenzevic

Sie müssen keine Angst um mich haben. Ich sitze, während ich diese Kolumne schreibe, fest auf meinem Sessel und schwebe kein bisschen darüber. Ich habe auch keine speziellen Atemübungen gemacht, bevor ich mich in die Küche verfügte, und aus meinem Lautsprecher zirpte keine Zen-Harfe, sondern strömten in beträchtlicher Lautstärke die neuen Songs von Billie Eilish – ich mag ihr balladeskes, melancholisches Album, das paradoxerweise «Happier Than Ever» heisst, sehr.

Aber ich habe an dieser Schnittstelle der Jahreszeiten wieder einmal das aussergewöhnliche kleine Kochbuch «The Heart of Zen Cuisine» aus dem Regal geholt, das es noch – Betonung auf «noch» – nicht auf Deutsch gibt und das auf berückende Weise die Küche der Äbtissin Soei Yoneda aus dem Sanko-in Tempel in Tokio zelebriert.