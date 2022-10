Einziger EDU-Parlamentarier – Zeno Dähler tritt nach 10 Jahren zurück Der EDU-Stadtparlamentarier Zeno Dähler hat seinen Rücktritt per Anfangs November bekannt. Er war 10 Jahre lang im Parlament. Gregory von Ballmoos

Zeno Dähler sass seit 2016 in der Sachkommission Bau und Betriebe, seit diesem Frühling war er deren Vizepräsident. Foto: PD

Zehn Jahre lang sass Zeno Dähler im Winterthurer Stadtparlament. Nun tritt er zurück. Das teilte die Stadt in einer schlichten Medienmitteilung mit. «Simon Gonçalves (EDU) ersetzt per 2. November 2022 den einen Tag davor zurücktretenden Zeno Dähler», heisst es dort.