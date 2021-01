Comedy-Redaktion beschnitt Satire – Zensiertes SRF-Video aufgetaucht Das Schweizer Fernsehen schnitt eine Passage aus einem Satire-Beitrag. Nun ist das Video erstmals in voller Länge zu sehen. Andreas Tobler

Wurde zensiert: Lara Stoll in ihrem Beitrag fürs Arosa-Humorfestival. Foto: Screenshot

Von «Zensur» war vor einer Woche die Rede, weil das Schweizer Fernsehen aus zwei satirischen Videos heikle Pointen rausgeschnitten hat. Darunter war ein Beitrag von Anet Corti, in dem die Comedian eine Verschwörungstheorie zur Migros erfindet, die sie als «dunkle Macht» vorstellt. Deshalb rief Corti am Ende ihres Videos zum Boykott und zum Sturm auf das Migros-Hochhaus am Limmatplatz auf.

Nur wenige Tage nach dem Sturm auf das Capitol in Washington war das irgendwie herzig und sehr lustig. Nicht ganz so toll fand man dies offensichtlich im Leutschenbach: Das Schweizer Fernsehen schnitt kurzerhand die Passage mit dem Aufruf zum Boykott und dem Sturm auf das Migros-Hochhaus heraus, weil man – so die Begründung – nicht zum Boykott aufrufen wolle. Die Migros sah das alles etwas lockerer: Der orange Riese nahm Cortis Video mit schönstem Humor.