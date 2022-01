Primarschule Rickenbach – Zentralisierung stösst auf Widerstand Wo soll die Primarschule Rickenbach mehr Schulraum planen? Am Samstagmorgen diskutierten rund 50 Personen diese Grundsatzfrage anhand einer Machbarkeitsstudie. Jonas Gabrieli

Gemeindepräsident Robert Hinnen (links) beantwortet Fragen eines Rickenbachers zum geplanten Schulausbau. Foto: Enzo Lopardo

Nach rund drei Stunden in der Mehrzweckhalle Hofacker in Sulz zog Gemeindepräsident Robert Hinnen am Samstagmittag sein Fazit: «Die Mehrheit der Leute hier will zwei Schulstandorte.» Im Bewusstsein, dass das mit Mehrkosten verbunden sei, sagte er zu den rund 50 anwesenden Personen.